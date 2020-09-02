Öğrenim kredisi öğrencileri ezmesin

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, üniversite öğrencilerinin yıllardır dramı olan, öğrenim kredisi ve bu kredinin geri ödenmesi ile ilgili soruna el attı.

Av. Sevda Erdan Kılıç, konuyla ilgili hazırladığı, 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. Milletvekili Av. Kılıç, teklifi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde artan ve pandemi ile birlikte zirveye ulaşan işsizlik ve ekonomik sıkıntıların, üniversiteyi bitiren öğrencilerin birçoğunun işsiz kalmasına ve geleceğe umutsuz bakmasına neden olduğunu ifade etti.

Üniversiteyi bitirdikten sonra uzun süre iş bulamayan öğrencilerin, öğrenim kredisi borçlarını ödemekte zorluk çektiğine işaret eden Av. Sevda Erdan Kılıç, “2020 yılı itibariyle kredi alıp ödeyemeyenlerin sayısı 5 milyona ulaşmıştır; bu gençlerin yaklaşık 300 bini hakkında ise yasal işlem başlatılmıştır. Yani 300 bin vatandaşımız, daha geçimlerini sağlayabilecekleri doğru düzgün bir işe bile başlayamadan ya da başladıktan sonra işsiz kaldıkları için öğrenim kredisi borcu nedeniyle yasal takip altına girmiştir.” dedi.

CHP Milletvekili Av. Kılıç, eğitimin, tüm vatandaşların en temel hakkı olduğunu vurguladı ve Anayasa’nın 42 inci maddesinde, “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” denilerek bu hakkın güvence altına alındığını kaydetti. Üniversiteyi kazanan ve ailesinden uzak kentlerde eğitim-öğretimini devam ettiren öğrencilerin, bu süre boyunca çeşitli desteklere ihtiyaç duyduklarını belirten Av. Sevda Erdan Kılıç, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Üniversite yılları, vatandaşlarımızın geleceklerinin şekillendiği ve yaşamlarının kalan kısmını etkileyecek en temel kararların verildiği dönemlerdir. Bu nedenle gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve doğru karar vermeleri için maddi-manevi kaygı duymadıkları bir dönem geçirmeleri gerekmektedir. Burada da devletimize büyük görevler düşmektedir. Öğrenim kredisi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla aylık 550 TL olarak ödenmektedir. Üniversite bitiminde TÜİK’in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle geri ödeme talep edilmektedir.”

Geleceğe kaygısız hazırlansınlar

Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, teklifin kabul edilmesi halinde, öğrenim kredisinin öğrencilere yarı oranında artırılarak ödenmesinin mümkün olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Öğrenim kredisinin üniversite öğrencilerine yarı oranında artırılarak ödenmesi, giderek artan ekonomik kriz ve Covid-19 salgını ile birlikte hayatın daha da pahalandığı, her şeyin zamlandığı ve ekonominin daha da kötüleştiği bir ortamda, o öğrencilerin ekonomik kaygılar taşımadan daha iyi ve güvenli bir şekilde geleceğe hazırlanmalarını sağlayacaktır. Mevcut durumda öğrenim kredisi 550 TL olarak ödenmektedir. Bunu yarı oranında arttırdığımızda öğrencilerimize 825 TL ödeme yapılması gerekecektir. Bu rakam da öğrencilerimizin üniversite eğitimleri boyunca, ekonomik kaygıdan ziyade eğitimlerine ağırlık vermelerine ve bu şekilde daha başarılı olmalarına imkan sağlayacaktır.”

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, öğrencilerin üniversiteyi bitirdikten sonraki en önemli meselesinin, öğrenim gördükleri yıllar boyunca devletten aldıkları öğrenim kredisini nasıl ödeyecekleri konusunun olduğunu ifade ederek, “Bu durum onların üniversiteden sonraki hayatlarına uyum sağlamalarını da zorlaştırmaktadır.” ifadesini kullandı. Teklifle, öğrencilere, işe başladıktan bir yıl sonra ödenmek koşuluyla, öğrenim kredisinin sadece yarısını geri ödeme imkanı getirildiğine işaret eden Av. Sevda Erdan Kılıç, “Bu imkan, onlara üniversite sonrası yeni hayatlarını kurmalarında büyük kolaylık ve rahatlık sağlayacaktır.” dedi.



