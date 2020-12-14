Ölüm yolunu artık bitirin

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’da Tire – Belevi yolunu sordu. Sertel, Bakan Adil Karaismailoğlu'na "İzmir’de ölüm yolu olan Tire – Belevi yoluna önem vermenizi ve bitirmenizi rica ediyorum.” dedi

Ulaştırma eski Bakanları Binali Yıldırım döneminde söz verilen, Ahmet Arslan döneminde temeli atılan, Mehmet Cahit Turhan döneminde ödenek yetersizliği nedeniyle ağır aksak devam eden 20,5 kilometrelik Tire – Belevi yolu dördüncü Bakan Adil Karaismailoğlu döneminde bitirilmeyi bekliyor! Tire – Belevi yolunun peşini bırakmayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’da Tire – Belevi yolunu sordu. Konuşmasında Tire – Belevi yolundan bahsetmeyen Bakan’a yazılı not ulaştıran Sertel, “Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın sözünü verdiği, Ahmet Arslan’ın temelini atarak 4 Eylül 2018 tarihinde açılacağını söylediği Tire – Belevi yolunun dört yıldır yapılamadığını vurguladım. Toplamda 20,5 kilometrelik yolun yalnızca 10 kilometresi duble yol haline getirilmiştir. İzmir’de ölüm yolu olan Tire – Belevi yoluna önem vermenizi ve bitirmenizi rica ediyorum” diye yazdı. Sertel, Bakan Karaismailoğlu’nun yolu bitiren kişi olarak anılmasını beklediklerini ifade etti.