Önce kendi küslerimizle barışmalıyız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti'nin İzmir'deki 7 olan belediye sayısının 4'e düşmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Gönül işi diyoruz, demek ki bu ilçelerimizde gönüllere giremedik. Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız, kendi küslerimizle barışmamız lazım" dedi.

Görevine 17 Nisan'da atanan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret eden Pakdemirli, uzun yıllara dayanan bir dostlukları bulunan Sürekli'nin hiçbir zaman makam, mevki aramadan hep mücadele etmiş biri olduğunu söyledi. "Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım, kendi küslerimizle barışmamız lazım" diyen Pakdemirli, şöyle konuştu: "Kendi insanımıza sahip çıkamıyorsak, kendi insanımızla aramız iyi değilse başkalarının ne oyunu ne gönüllerini alabiliriz. Seçimlerle ilgili hem İzmir özelinde hem genel olarak bir yorum yapacak olursak sandıklara sahip çıkmanın önemi tekrar ortaya çıkıyor. Bir oyun gerçekten önemli olduğunu gördük. Seçmen bize hem olumlu hem olumsuz mesajlar verdi, bunu iyi analiz etmemiz lazım, hem İzmir'de hem Türkiye çapında."

Yakınlaşma sağladık

İzmir özelindeki sonuçları değerlendiren Pakdemirli, İzmir'de tam anlamıyla gönüllere giremediklerini ifade etti. Yapılan çalışmalarla İzmir'le biraz daha yakınlaştıklarını, oy oranlarını artırdıklarını dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu: "Bu oya dönüşmemiş dahi olsa İzmir'de kendimizi anlatma yolunda bir adım atmış olduk. Tabii ki 7 belediyemizin 4'e düşmesi bizi üzdü. Kıl payı kaçan belediyelerimiz var. Gönül işi diyoruz, demek ki bu ilçelerimizde gönüllere giremedik. 4 ilçemize büyük sorumluluk düşüyor. AK Parti belediyeciliğini eğer ciddi anlamda gösterebilirsek 4 belediyeyi 30 belediyeye taşımamamız için hiçbir sebep yok. İzmir'le ilgili gördüğüm eksik şu. Hiçbir zamana yayılan çalışmalar yapamıyoruz. Son 3-5 aya sığan çalışmalarla İzmir'in gönlüne girmeye çalışıyoruz. Bu işte inanmak lazım. İzmir olmuyor dememek lazım."

Pakdemirli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i seçimi kazanınca aradığını, ihtiyaç ve projeler için yardımcı olacağını söylediğini ifade etti.