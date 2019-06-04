Önce uyarı, sonra kutlama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanlığı, bayramda yaşanan trafik terörüne karşı önce halkı uyardı, sonra halkla bayramlaştı. İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığının açıkladığı 20 kör noktaya dikkat çekerek önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Konak Kemeraltı girişinde gerçekleşen açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu bayram süresince yaşanacak trafik terörüne karşı halkı uyardı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un da katıldığı açıklamaya ilçe yöneticileri, gençlik ve kadın kolları üyeleri, belediye meclis üyeleri ve parti üyeleri katıldı. Açıklamanın ardından Kemeraltı’nda halka ve esnafa karanfil dağıtarak bayramlarını kutlayan İlçe Başkanı Gruşçu ve Belediye Başkanı Batur, halkla sıcak ve samimi görüntüler çizdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun yaptığı açıklama:

“Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yakınlarımızı ziyaret etmek, hasret gidermek ve ülkemizin içinde bulunduğu karmaşık gündemden bir nebze olsun sıyrılarak nefes almak için yollara düşeceğiz. Ancak ne yazık ki, yaşadığımız elim trafik kazaları nedeniyle yaşam hakkımız ortadan kalkıyor ve sevdiklerimize ardımızda derin bir acıyı miras bırakıyoruz.

Cinayete ‘Dur’ Deme Zamanı Geldi

Gelişmiş ülkelerin gündeminden düşmüş olan trafik kazaları sorunu ülkemizde en acı yüzünü göstermeye devam ediyor. Can ve mal güvenliğimizi tehdit eden trafik kazalarına artık ‘dur’ demenin zamanı gelmiştir. Türkiye’de kasten bu toplu katliama göz yumulmakta ve önlem alarak ortadan kaldırılabilecek trafik kazaları sorunu göz ardı edilmektedir. Bu da ne yazık ki düpedüz cinayettir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı verilerine göre Ocak-Nisan ayları arasında ülke genelinde 125 bin 451 kaza meydana gelmiş bu kazalarda 605 kişi hayatını kaybederken, 74 bin 285 kişi yaralanmıştır. İzmir’de ise yılın aynı döneminde 7 bin 339 maddi hasarlı, 2 bin 771 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelirken bu kazalarda 39 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 955 kişi ise yaralanmıştır. TÜİK verilerine göre Türkiye’de geçen yıl trafik kazalarında 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken, 307 bin 71 kişi de yaralanmıştır.

Bu veriler, sadece kaza yeri verileridir. Kaza sonrası yaralıların akıbeti bilinmediğinden ölü sayısının çok daha fazla olacağı malumunuzdur.

Ayrıca, kazalar nedeniyle yaralanıp engelli duruma düşen vatandaşlarımızın hayatı olumsuz olarak etkilenirken yakınlarını kaybedenler ise bu psikolojik sarsıntıyı bir ömür boyu üzerlerinden atamamaktadır.

20 Kör Noktaya Dikkat!

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının en çok gerçekleştiği 20 kör noktayı belirledi. Peki, bu noktalar için alınan önlemler yeterli midir? Bugüne kadar en çok kazanın gerçekleştirildiği bu noktalara neden halen yeterli önlemler alınıp bu noktalardaki trafik kazası sorunu sıfıra indirilmemiştir? Ümidimiz bu kör noktalarda kazalar gerçekleşmesin. Ancak, bu 20 kör noktadan en yoğun ve en önemli güzergâhlar olan Ankara Çevre Otoyolu ayrımı ile Ankara-Kırıkkale il sınırı arası, İstanbul-Çatalca devlet yol ayrımı ile Barbaros Kavşağı arası, Edirne devlet yol ayrımı ile Edirne-Tekirdağ il sınırı arası, İzmir-Manisa il sınırı ile Alaşehir devlet yol ayrımı, Malatya Akçadağ il yol ayrımı ile Elazığ-Malatya il sınırı arasında gerçekleşecek kazaların sorumlusu kim olacaktır?

‘Derhal Çalışmalar Başlatılmalı’

Bu nedenle, devletin ilgili kurumlarına bu konularda önlem alınması hususunda çok ciddi görev düşmektedir. Alınan tüm tedbirlere rağmen trafik kazalarının önlenemediği ortadadır. Bu konuda daha kalıcı ve etkili önlemlerin alınabilmesi için derhal gerekli çalışmalar başlatılmalı, çağdaşlığın ve ilklerin şehri olan İzmir’de başlatılmış olan akıllı trafik uygulamaları geliştirilerek yurt genelinde de başlatılmalıdır.

Aksi halde, günümüzde binlerce yurttaşımızın başına gelen bu elim hadise gelecekte hepimizin başına gelebilecektir.

‘Yurttaşlarımıza da Görevler Düşüyor’

Ayrıca, önlem sadece devlete mahsus değildir. Aynı zamanda yurttaşlarımızın da hem kendi canlarını hem de sevdiklerini düşünerek, trafiğe yorgun, uykusuz ve alkollü çıkmamaları; hız sınırlarına uymaları, emniyet kemerini muhakkak kullanmaları ve araçlarının gerekli tüm kontrolden geçtikten sonra yola çıkmaları ailelerimiz ve sevdiklerimiz açısından önem arz etmektedir.

Tüm yurttaşlarımıza kazasız, mutlu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim.”