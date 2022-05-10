O SKEÇ SANSÜRLENDİ Mİ? AÇIKLAMA GELDİ
O SKEÇ SANSÜRLENDİ Mİ? AÇIKLAMA GELDİ
0
KURUYAN GÖLDEN CESETLER ÇIKIYOR!
KURUYAN GÖLDEN CESETLER ÇIKIYOR!
0
DELİ AYSEL DİYORLARDI ANCAK...
DELİ AYSEL DİYORLARDI ANCAK...
0
İZMİR'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ
İZMİR'DE UÇURTMA ŞENLİĞİ
0

Özdağ'dan Erdoğan'a Suriyeli yanıtı: Gerekirse zorla göndereceğiz

Özdağ'dan Erdoğan'a Suriyeli yanıtı: Gerekirse zorla göndereceğiz
10 Mayıs 2022 Salı 08:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Suriyelileri ülkelerine göndermeyeceklerini ve onlara sahip çıkacaklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklamasına son günlerde yaptığı çıkışlarla adından sıkça söz ettiren Zafer Partisi Ümit Özdağ tepki gösterdi. Özdağ, "Türkiye'de ucuz işçi olarak kullanmak nasıl ensarlık anlayışı oluyor” ifadelerini kullandı


Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 32. kuruluş yıl dönümü programı ve Türkiye'nin Gücü Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli göçmenlerle ilgili olarak “Asla bu topraklardan kovmayız, kovmayacağız da… Kapımız açık onlara, ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” demişti.

ÖZDAĞ: GEREKİRSE ZORLA YOLLAYACAĞIZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

Özdağ, “Sorun değil Erdoğan. Sizin yollamayacağınızı biliyoruz. Biz gerekirse zorla yollayacağız. Mesele Ensar olmak değil insanları muhacir etmemektir. Biz muhacirliğe son verip insanları vatanlarına kavuşturacağız. Türkiye'de ucuz işçi olarak kullanmak nasıl ensarlık anlayışı oluyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #erdoğan #ümit özdağ #suriyeliler #cumhurbaşkanı
Önceki Haber
Erdoğan 3 ayrı konut paketi açıkladı. İşte detaylar...
Sonraki Haber
Erdoğan düşük faizi açıkladı, konut fiyatları uçtu!
Kılıçdaroğlu: Emevi Camisi'nde namaz kılacaktı 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi!
Kılıçdaroğlu: Emevi Camisi'nde namaz kılacaktı 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi!
0
Erdoğan 3 ayrı konut paketi açıkladı. İşte detaylar...
Erdoğan 3 ayrı konut paketi açıkladı. İşte detaylar...
0
Erdoğan'dan Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz
0
Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek'e: Seni perişan ederim
Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek'e: Seni perişan ederim
0
Bahçeli'den Özdağ'a sert sözler: Bu pis bir kumpas
Bahçeli'den Özdağ'a sert sözler: Bu pis bir kumpas
0
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Saat 11'de tek başıma...
Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya: Saat 11'de tek başıma...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.