İZMİR'E 4 MADALYA
İZMİR'E 4 MADALYA
0
İYİLİK MESAİSİ
İYİLİK MESAİSİ
0
ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ YAPIYOR
ÇOCUKLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ YAPIYOR
0
NETFLIX DE ZAM YAPTI
NETFLIX DE ZAM YAPTI
0

Özdağ'ın istifasına Akşener'den yanıt

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den istifasını ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'hayatta başarılar' açıklaması yaptı

Özdağ'ın istifasına Akşener'den yanıt
04 Mart 2021 Perşembe 13:33

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkındaki ihraç kararının mahkeme tarafından iptal edilmesiyle İYİ Parti'ye dönen Ümit Özdağ’ın istifasını değerlendirerek, “Ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı. Bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp, milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz, başarılar diliyorum, hayatta başarılar diliyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine geldi. Ankara’dan kara yoluyla ilçeye gelen Akşener’i, bir dinlenme tesisinde çok sayıda partili karşıladı. Partilileri tek tek selamlayan ve sohbet eden Akşener, daha sonra ilçe merkezine geçti. Prof. Dr. Nabi Avcı Caddesi’ndeki esnafı gezen Akşener, iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Akşener, partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın sorulması üzerine şunları söyledi:

“Öncelikle şunu söyleyeyim. 20 Ocak 2020’de başlattığım esnaf gezmesinin bugün Eskişehir ayağındayım. Sivrihisar ilçemizdeyiz. Esnafın dertlerini dinledik. Ona göre çare oluşturabilecek çözümleri hayata geçirmek için gayretlerimiz olacak. İktidarı bu konuda uyarmaya devam edeceğiz. Şimdi ben bugün milletin meselelerini, esnafın meselelerini, çifçinin, işsizin, emeklinin, hayvan yetiştiricisinin, gezdiğimiz her yer bunlarla ilgili gördünüz. Üniversite mezunu işsiz gençlerin sorunlarını dinleyip, onları kamuoyunun öznesi haline getirmeye gayret eden bir politikacıyım. ‘Sayın Özdağ’ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?’ dediniz. Kendisine başarılar diliyorum. Siyasi hayatında başarılar diliyorum. Bu an itibariyle yollar ayrılmış olduğu için prensibimdir benim. Ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı. Bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla şimdi milletin huzuruna çıkıp, milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz, başarıları diliyorum, hayatta başarılar diliyorum”

Akşener açıklamalarının ardından Sivrihisar ilçesindeki ziyaretlerini tamamlayıp, Alpu ilçesine geçti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ümit özdağ #merak akşener #iyi parti
İlişkili Haberler
Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti
Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti
Önceki Haber
Balkondan düşen küçük çocuk öldü!
Sonraki Haber
Fast food çocuklarda demir eksikliği nedeni
Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti
Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti
0
CHP'li Sındır: Bergama’da ata toprağı haraç mezat satılıyor!
CHP'li Sındır: Bergama’da ata toprağı haraç mezat satılıyor!
0
Muharrem İnce sloganlarını açıkladı: MAVİ
Muharrem İnce sloganlarını açıkladı: MAVİ
0
Kılıçdaroğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması
0
Bakan Soylu: Dinamik denetime geçiyoruz
Bakan Soylu: Dinamik denetime geçiyoruz
0
Akşener'den fezleke açıklaması
Akşener'den fezleke açıklaması
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.