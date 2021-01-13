Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına iptal!

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararı, ihraca sevk işleminin usul ve şekle aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme, kararın kesin olduğunu ve itiraz yolunun kapalı olduğunu vurguladı

İYİ Parti Kurucular Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ ile ilgili iddialarda bulunması ardından disiplin kurulu kararı ile 16 Kasım 2020'de parti üyeliğinden ihraç edildi. Özdağ, kararın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla yaptığı başvuruda disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, disiplin kuruluna sevkin gerekçesi ile disiplin kurulunun verdiği kesin ihraç gerekçelerinin farklı olduğunu ileri sürdü.

'İHRAÇ KARARI USULE VE ŞEKLE AYKIRI'

Ankara 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya Özdağ'ın avukatı Uğur Tarhan ile davalı İYİ Parti’nin avukatları katıldı. Avukat Tarhan, iptale konu ihraç kararının iki yönüyle usule ve şekle aykırı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bunlardan ilki müvekkil davacıyı Merkez Disiplin Kuruluna sevk eden organın yetkisizliğidir. Müvekkili Disiplin Kuruluna sevk etme yetkisi yalnızca Genel Başkan ya da Genel İdare Kuruluna aittir. İkinci olarak da davalı taraf müvekkil davacının disiplin kuruluna sevk edilmesini 19 Ekim 2020 tarihinde katılmış olduğu bir televizyon programındaki açıklamalarından sonra 80 il başkanı tarafından Genel Sekreterlik makamına sunulan 20 Ektim 2020 tarihli cevap dilekçelerinin ekinde sundukları şikayet dilekçelerinden kaynaklandığını ifade etmektedirler. Gerek şikayet dilekçelerinde gerekse disiplin kurulunun gerekçeli kararında görüleceği gibi söz konusu şikayetlerin gayesi müvekkil davacının İstanbul İl Başkanı hakkında yapmış olduğu açıklamalardır. Ancak iptale konu disiplin kararında müvekkilin Meral Akşener ve Koray Aydın hakkında yapmış olduğu açıklamaların da ihraç gerekçesi olarak gösterildiği görülmektedir. Disiplin Kurulu kararının iptali gerekmektedir."

'DİSİPLİN KURULU KARARI TÜZÜĞE UYGUN'

İYİ Parti avukatı Mustafa Tolga Öztürk ise, "Davacının iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Sekreterlik makamına ulaştırılan şikayet dilekçeleri toplanarak genel başkanlık makamına ulaştırılmıştır. Bu suretle genel başkanlık makamından davacının disipline sevki sağlanmıştır. Ayrıca disipline sevk nedenleri olarak gösterilen tüzük maddelerinde belirtildiği üzere Disiplin Kurulu tarafından davacının savunması istenirken hangi maddeye ilişkin olarak sevk edildiği ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Disiplin Kurulu kararı şekil ve usul açısından yasalara ve tüzüğe uygun şekilde verilmiş olduğundan davanın reddi gerekir" ifadelerini kullandı.

İHRAÇ KARARI İPTAL EDİLDİ

Avukat beyanlarının ardından kararının açıklayan mahkeme, ihraç kararını iptal etti. Mahkeme, kararın kesin olduğunu ve itiraz yolunun kapalı olduğunu vurguladı.

SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

Özdağ, İYİ Parti'den ihraç karının mahkeme tarafından iptal edilmesini DHA'ya değerlendirdi. Özdağ, "Mahkemenin doğru karar aldığını düşünüyorum. Bu güne kadar yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim" dedi.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İYİ Parti'den ihraç edilmesine ilişkin kararı iptal etmesinin ardından ilk kez DHA'ya konuştu. Özdağ, mahkemenin doğru karar aldığına inandığını söyleyerek, "Şekil açısından yanlış bir ihraç olduğu tespitini hukukçular tespit etmiş oldu. Bence içerik açısından da yanlış bir ihraçtı; ama biz şekil açısından itiraz ettik. Çünkü mahkemeler bu konuda meselelerin içeriğine girmiyorlar. Mahkeme şekil açısından bu ihracın tüzüğe aykırı bir ihraç olduğunun tespitini yaparak ihracı iptal etti. Şu anda iki kurucusundan birisi olduğum İYİ Parti’nin İstanbul Milletvekili olmaya devam ediyorum" dedi.

İYİ Parti’nin 20 Eylül’de yaptığı kongreden sonra 19 Ekim’de televizyon programına çıktığını ve İYİ Parti’deki gelişmeleri paylaştığını hatırlatan Özdağ, "O günden bu güne yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Hiçbir açıklamamın yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonra da bugüne kadar ne söylediysem, bir siyasetçi olarak, Türk milliyetçisi çizgisinde, onları söylemeye devam edeceğim. Bunu bir İYİ Parti milletvekili olarak yapacağım. Yarın bir basın toplantısıyla durumu değerlendireceğim. Sonra Muğla’ya yola çıkacağım. Çünkü Muğla İYİ Parti İl Başkanı Hanımefendiye bizzat giderek bu süreçte, sağlam duran, doğru duran hanımefendiye yüz yüze de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Özdağ, mahkeme kararının nihai olduğunu vurgulayarak, "Genel Merkezin bir itiraz yolu yok" ifadesini kullandı.

Özdağ, tüzük ihlalinin çok açık olduğu için mahkemeden böyle bir kararı beklediğini vurgulayarak, "Sanıyorum genel başkan bundan sonra bir başka ihraç mekanizması çalıştığında tüzüğe daha hakim olan hukukçuları göreve çağırır, onlarla gerçekleştirir. Bunun illa benimle ilgili ikinci bir ihraç olması gerekmiyor, bir başkasıyla da ilgili olabilir. Daha hukuki olmakta yarar var. Çünkü Türkiye'yi yönetmeye talip olan bir partinin en azından bir ihraç mekanizmasını doğru çalıştırılabilmesi hukuki anlamda hem de kendi yazdığı hukuk mekanizmasını doğru dürüst çalışabilmesi iyi bir özelliktir" diye konuştu.

'İYİ PARTİ KURULUŞ İLKELERİ ÜZERİNDEN YOLA DEVAM ETMELİ'

İYİ Parti’nin kuruluş ilkeleri üzerinden yola devam etmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, "Yola çıkılanlarla yoldan bulunanların değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir fikri sabitesi olmayan, siyasette zıplamayı sanat zanneden, bir fikri ekseni temsil etmeyen kişilerin de Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bu ağır krizi aşabilecek siyasal duruşu ve basireti temsil etmediğine inanıyorum. İYİ Parti’yi kuran kadrolar böyle bir mücadeleden gelen dik kadrolardı, bu kadrolarla yola devam edilmesi gerektiğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.