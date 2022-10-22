Özdağ, kendisine 'ucube' diyen kişiye bu yanıtı verdi!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bolu’da esnaf ziyareti sırasında "MHP'den ayrıldınız, İYİ Parti'yi kurdunuz. Oradan da ayrılıp kendi partinizi kurdunuz. Siz ucubesiniz, ben size oy vermem" diye Mustafa Bayındır isimli vatandaşla tartıştı. Özdağ, "Tayyip Erdoğan rahmetli hocayı bırakıp kendi partisinden ayrılmadı mı? Sen de ayrıldın dimi rahmetli hocadan. Siz rahmetli hocayı sattınız" diye karşılık verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bolu'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi. İzzet Baysal Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Özdağ ile siyasi geçmişiyle ilgili kendisini eleştiren vatandaş Mustafa Bayındır ile tartıştı. Mustafa Bayındır, Özdağ'a, "Siz partinizi kurdunuz, ayrıldınız niye geçtiniz buraya? MHP'den ayrıldınız, İYİ Parti'yi kurdunuz. Oradan da ayrılıp kendi partinizi kurdunuz. Ben size destek vermem. Ucubelere ben destek vermem. Siz ucubesiniz, ben size oy vermem. Birlik beraberlik varken Avrupa’ya, Amerika’ya, Asya’ya Türk düşmanlarına karşı beraber olmuyorsanız, Tayyip Erdoğan’ı yeneceğim diyorsanız ucubesiniz" dedi. Ümit Özdağ ise Bayındır’ın bu sözleri üzerine, "Tayyip Erdoğan rahmetli hocayı bırakıp kendi partisinden ayrılmadı mı? Sen de ayrıldın dimi rahmetli hocadan. Siz rahmetli hocayı sattınız" dedi. Mustafa Bayındır da "Yok ya sen nereyi sattın, sen de MHP’yi sattın" dedi. Yaşlı adam daha sonra korumalar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Esnaf gezisinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile bir araya gelen Özdağ, daha sonra kentten ayrıldı.