Özgür Özel: Generaller neden emekli edildi?

CHP'li Özel, YAŞ kararıyla emekli edilen amiraller ve generaller hakkında soru önergesi verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Özel, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın da emekliye sevk edilmesiyle orgeneral sayısının 9'dan 7'ye, toplam general/amiral sayısının da 241'den 233'e indirildiğini belirterek, mevzuat gereği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 274 general/amiral, 13 orgeneral/oramiral kadrosu bulunduğunu, bunun kullanılmadığını kaydetti.
Özel, "Rütbe bekleme süresi tamamlanmadan kanunla belirlenen kontenjan miktarına takılmamasına karşın 34 general ve amiralin emekli edilecek olması da dikkati çekici bulunmuştur. Bekleme süresi dolmadan emekliye sevk edilen tuğamiraller arasında FETÖ mağdurları Bülent Olcay, Berker Emre Tok, Önder Çelebi, Cemalettin Bozdağ ve Şafak Duruer'in bulunması FETÖ ile mücadelede bir zafiyet olarak yorumlanmıştır. Ayrıca, bekleme süresi dolmayan general ve amirallerin bir bölümünün emekliye sevk edilmiş olması da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan tercihlerde izlenen politikanın, darbe girişiminden üç yıl sonra değiştiğini de net bir biçimde ortaya koymakta" ifadesini kullandı.
Liyakat yerine sadakat
TSK'de liyakate değil sadakate bağlı bir yapılanma hedeflendiği biçiminde eski üst düzey TSK mensuplarının yorumları bulunduğuna işaret eden Özel, bazı terfilerin kuvvet komutanlarının aleyhte görüşlerine rağmen gerçekleştiği ve iktidar partisinin kendi ordusunu yaratmak istediği iddialarını anımsattı. Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde, şunları sordu:
- Türkiye'nin güvenlik risklerinin arttığı belirtilen bir dönemde orgeneral sayısının 9'dan 7'ye indirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur?
- Mevzuat gereği Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlıklarında 274 general/amiral bulunmasına olanak tanıyacak bir kontenjan hakkı bulunmasına karşın, general/amiral sayısının azaltılmasının gerekçesi nedir?
- Bu personelin niteliğinde bir sorun mu tespit edilmiştir?
- Bu kararda TSK'nin ekonomik tasarruf ya da başka bir gerekçeyle küçülmesine yönelik bir plan mı etkili olmuştur?
- Bekleme süresi dolmadan 34 general ve amiralin emekli edilmesinin gerekçesi nedir?
- Emekliye sevk edilen bu isimler hakkında görev süreleri boyunca görevi ihmal başta olmak üzere bir idari soruşturma açılmış mıdır? Açıldıysa kimler hakkında açılmıştır?
- FETÖ mağduru olan ve FETÖ ile mücadelede mağduriyetlerinden, bilgi ve birikimlerinden yararlanılması gereken general ve amirallerin bekleme süresi dolmadan emekliye sevk edilmesinin gerekçesi nedir?
- Terfi alan ya da emekliye sevk edilen personele ilişkin ilgili kuvvet komutanlarının görüşü alınmış mıdır?
- Kuvvet komutanlarının olumlu görüşüne rağmen emekliye ayrılan personel bulunmakta mıdır? Kuvvet komutanlarının olumsuz görüşüne rağmen terfi edilen personel bulunmakta mıdır?