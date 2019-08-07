Özgür Özel: Generaller neden emekli edildi?

CHP'li Özel, YAŞ kararıyla emekli edilen amiraller ve generaller hakkında soru önergesi verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Özel, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş'ın da emekliye sevk edilmesiyle orgeneral sayısının 9'dan 7'ye, toplam general/amiral sayısının da 241'den 233'e indirildiğini belirterek, mevzuat gereği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde 274 general/amiral, 13 orgeneral/oramiral kadrosu bulunduğunu, bunun kullanılmadığını kaydetti.

Özel, "Rütbe bekleme süresi tamamlanmadan kanunla belirlenen kontenjan miktarına takılmamasına karşın 34 general ve amiralin emekli edilecek olması da dikkati çekici bulunmuştur. Bekleme süresi dolmadan emekliye sevk edilen tuğamiraller arasında FETÖ mağdurları Bülent Olcay, Berker Emre Tok, Önder Çelebi, Cemalettin Bozdağ ve Şafak Duruer'in bulunması FETÖ ile mücadelede bir zafiyet olarak yorumlanmıştır. Ayrıca, bekleme süresi dolmayan general ve amirallerin bir bölümünün emekliye sevk edilmiş olması da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan tercihlerde izlenen politikanın, darbe girişiminden üç yıl sonra değiştiğini de net bir biçimde ortaya koymakta" ifadesini kullandı.

Liyakat yerine sadakat

TSK'de liyakate değil sadakate bağlı bir yapılanma hedeflendiği biçiminde eski üst düzey TSK mensuplarının yorumları bulunduğuna işaret eden Özel, bazı terfilerin kuvvet komutanlarının aleyhte görüşlerine rağmen gerçekleştiği ve iktidar partisinin kendi ordusunu yaratmak istediği iddialarını anımsattı. Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde, şunları sordu: