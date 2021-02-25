Öztrak'dan Balkanlara çağrı

Bornova Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Balkan İşbirliği Toplantısı’nda Avrupa Birliği’nin Kuzey Makedonya’da demografik yapı tespit çalışması ve Bulgaristan’da yapılacak olan seçimler dikkat çekildi. Toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak, Balkanlarda yapılan nüfus tespit çalışması ve seçimleri çok önemsediklerini belirterek " Biz tüm soydaşlarımızla yönetime talip olmak için bir bütün olmalarını diliyoruz. Belki hükümeti kuracak çoğunlukta değiller ama görev almak için birlikte olmalarını temenni ediyoruz" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye’nin dört bir yanındaki Balkan dernekleri, kardeş belediyeler ve belediyelerdeki balkan masalarının temsilcileri Bornova Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Balkan İşbirliği Toplantısı’nda bir araya geldi. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nin ev sahipliğinde ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak’ın da katılımıyla yapılan toplantıda Avrupa Birliği’nin(AB) balkanlarda yaptığı nüfus tespit çalışmaları ve balkan ülkelerinde yaşanan seçimlerin önemi dikkat çekildi. Toplantıya CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, milletvekilleri, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve ilçe belediye başkanları, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu ve balkan dernekleri başkanları katıldı.

Balkanlar sahip çıkılmalı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Balkanlarda yaşayan Türklerin asimilasyona uğramaması için AB’nin yaptığı nüfus tespit çalışmalarını çok önemsediklerini söyledi. Balkan Türklerini sahip çıkılması gerektiğini vurgu yapan Mutlu, “Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşadık. 100 yıl önceki yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle anavatana göç etmek zorunda kaldık. Makedonya’da Müslümanlara karşı yapılan soykırımı karşı koymak amacıyla teşkilat kurdular. 4 evladı o dönemde 27 Şubat 1948 yılında idam edilerek mezarlarını dahi bilmediğimiz bu ecdadımızın mezarlarının bulunmaması bizi üzüyor. O dönemde bu insanlar nasıl mücadele verdi soykırıma bugünde o mücadele orada insanlarımız tarafında devam ediyor. 1 ay önce Makedonya’da hemşehrilerimizle buluştuk. Oradaki çocuklarımız görünce hüzünleniyoruz. Misaki milli sınırların dışında kalmış onların sahip çıkmamız gerekiyor. Bizler oradaki insanlarımıza özellikle gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Her evde, camilerde, minarelerde Türk bayrağı var. Türkiye’den bir insan gelsin diye bekliyorlar. Oradaki kardeşlerimize yönelik bazı projeler hazırladık. İnşallah CHP balkan masası ile bu projeleri gerçekleştiririz. Oradaki kardeşlerimize ulaşmamız gerekiyor. Balkanlardaki birçok ülkede AB nezdinde sayımlar yapılıyor ve yapılacak. Bu sayımları önemsiyoruz. Balkanlarda 10 milyon civarında insanımız var bu insanlarımız tükeniyor. Farklı asimilasyon yöntemi ile tükeniyor. Oradaki insanımız sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.



Öztrak’tan Balkanlardaki seçimler için çağrı

CHP Balkan Masası olarak amaçlarının Balkanlar’daki soydaşlarıyla dayanışma ve iş birliğini artırmak olduğunun vurgusunu yapan Faik Öztrak,Balkanlarda yapılan nüfus tespit çalışması ve seçimleri çok önemsediklerini aktararak, “Bu coğrafyada yakın tarihimizde önemli acılar yaşadık. Makedonya tarihinde sürgün ve katliamlar Balkan Savaşı ile başladı. Dünyanın belki de en büyük görüp göreceği soykırımları yaşadık ama bunları çok konuşmadık. Daha dün gibi hatırlıyoruz. Bosna Hersek’teki katliamı nasıl unutabiliriz. Bu dönemde Kuzey Makedonya nüfus sayımı var. Temsilde adalet ve pek çok hakkın kullanılması için bunu önemsiyoruz. Her türlü lojistik desteği vermeye çalışacağız. Buradan herkese bir çağrı yapmak istiyorum. Makedonya ile vatandaşlık bağınız varsa elektronik ortamda kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıca orada yaşayan akrabalarınız vasıtasıyla da kayıt yaptırabilirsiniz. Kamu kurum ve kurumların anayasa hakkında yapılan temsil çalışmalarını da önemsiyoruz. Makedonya farklılıkların ayrıcalıkla yaşanabileceği en güzel yerlerden birdir. İlk istediğimiz gündelik yaşamda ve temsiliyette adalettir. Vatandaşlarımızın hakkını alması en büyük temennimiz olacaktır. Ayrıca Bulgaristan’da da demokratik bir seçim yapılacağına inanıyorum. Az sayıda da olsa kurulan sandıklara gireceklerine eminiz. Belediyelerimiz hemşehrilerinin oy kullanmalarını kolaylaştıracakları önlemler alacaktır. Biz tüm soydaşlarımızla yönetime talip olmak için bir bütün olmalarını diliyoruz. Belki hükümeti kuracak çoğunlukta değiller ama görev almak için birlikte olmalarını temenni ediyoruz” diye konuştu.



Nüfus tespit çalışması önemli

CHP’nin Balkan Masası çalışmasına çok büyük bir önem verdiğini belirten Özel de, şu açıklamalarda bulundu: “Balkan Masası başta Faik Öztrak ve milletvekillerimizin çok önem verdiği ve partimizin çok önemsediği bir çalışma. Göçün iki sorunu vardır; artık ayrıldığınız yerden değilsinizdir. Gittiğiniz yerde de her şey yolunda değilse oradan da değilsinizdir. Burada derneklerin ve siyasetin emeği çok önemlidir. Bunu açmanın yolu buradan geçiyor. Gelenin geldiği yerden entegrasyonu, geldiği yerle bağlantısı kopmaması gerekiyor. Avrupa Birliği’nin demografik yapı tespit çalışmasında Balkan toplumu ile ilgili yapılan hassasiyet çağrısını önemsiyoruz. Başta Bulgaristan’da yapılacak seçimlerde elinizi oradan çekmemenizi ve herkesin demokratik hakkını kullanması, oradaki yaşayan akrabalarınızın ezilmemesi ve kültürel asimilasyona mağdur olmaması için hepinizin ortak akıl ile irade kullanabilmesi için bu tip toplantıları önemsiyorum” dedi.

Öncelikle işbirliği içinde olmak için bu toplantıyı yaptıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Birbirimizle iletişim halinde, bütün halinde olmak en büyük amaç. Bu toplantıyla bir adım daha ileriye gitmek istiyoruz. Bornova’da nüfusun 3’te 1’i balkanlar temsil ediyor. Çok büyük topluluğuz, bunu kıymetini bilmek gerekiyor. Toplantıdan çıkan sonuçların balkanlara çok fayda sağlayacağını düşünüyorum” dedi.