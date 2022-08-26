Öztrak: "Türkiye’de ekonomik buhran yaşanıyor"

Ülkede bir ekonomik buhran yaşandığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, “Bu ülkenin yeni kurumlara, yeni kadrolara ihtiyacı vardır” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir iş dünyası ile bir araya gelmek ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ekonomi Masası Heyeti’nin son durağı Tarihi Kemeraltı Çarşısı oldu. Heyet, program kapsamında kentteki oda, borsa, birlik ve dernekleri ziyaret ederek iş dünyasının nabzını tuttu. İki günlük programın ardından tarihi çarşıda heyetin İzmir temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, “2 gündür İzmir’deyiz. Hem esnaf, hem sanayici hem de iş insanlarının nabzını tuttuk, onlarla aynı zamanda yapacağımız işleri paylaşma imkanı bulduk. Ben bu gezinin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde yaşanan sorunların İzmir’de de yaşandığını gördük ve iş insanlarımızın da taleplerini aldık. Dolu dolu bir çalışma yürüttük ve İzmir’in nabzını da tuttuk” dedi.

“Ekonomi politikaları tutarlı değil”

Türkiye’de izlenen ekonomik politikalarının bir biri ile tutarlı olmadığını dile getiren Öztrak, “Bir büyümeden bahsediliyor ama sadece ülkenin yüzde 2’nin cebini dolduruyor bu büyüme, yüzde 98’i fakirleşiyor. Ülke büyürken enflasyon yüzde 80, üretici endeksi yüzde 140, cari açık düşecek diyorlar ama devamlı rekor kırıyor. Tüm bunları dikkate aldığımız zaman Türkiye’de bir ekonomik buhran yaşanıyor. Bunun arkasında da 2018’den beri ülkenin cebini boşaltan ucube Cumhurbaşkanlığı sistemi var. İş dünyasına da şunları anlattık; Tüm ülke gördü ki danışma, fikir almak yoksa her şey bir kişinin iki dudağının arasından çıkan sözle idare ediliyorsa olmaz. Biz ülkede demokrasi olmalı, yargı bağımsız olmalı. Sanayiciye yaratılan büyümenin kapsayıcı olması gerektiğini anlattık, büyük ölçü de bu politikaların sürdürülebilir olması gerektiğini de söyledik. Enflasyonu azdıracaksın, ülkeyi borca batıracaksın sonra çıkıp 8 mi 80 mi daha fazla tahribat yapar diyeceksin işte ülke çakma ekonomistler tarafından idare edilince sonuç bu oluyor. İnsanlar sattığı malı aynı fiyata tekrar yerine alıp koyamıyor, esnaf iş yapamıyor ama ülkeyi yönetenler bizim ülkemiz iyi Avrupa kötü diyerek gözyaşı döküyor. Bu yaklaşımla bu ülkeyi yönetmek ve ekonomik sorunları çözebilmek mümkün değildir. Bu ülkenin yeni kurumlara, yeni kadrolara ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

“Şikayet ülkenin kötü yönetilmesinden”

İş dünyasının ne gibi sorunlarına da değinen Öztrak, “Nereye gittiysek yüksek enflasyondan, hayat pahalılığından, büyümenin 3-5 kişiye yansımasından bahsettiler. Dolayısıyla şikayet ülkenin kötü yönetiminden, çok fazla müdahale edilmesinden, ülkede güven ortamının kalmamasından, belirsizlik arttı, Türk Lirası’nın nereye gideceği belli değil, bunun yanında sanayici ve esnaf elektrik fiyatından şikayet ediyor, hammadde ulaşımı zorlaştı. İşsizlik ve aranan kalitede iş gücünün bulunmaması, eğitimde istenen kalitede insanlar eğitilmemesi gibi şikâyetler aldık” dedi.