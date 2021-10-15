Pandeminin ilk 6 ayında 112 bin 710 esnaf kepenk indirdi

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in soru önergesine yanıt veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Pandeminin başladığı 11 Mart 2020 tarihi ile 2021 yılının ilk 6 ayında toplam 112 bin 710 esnaf dükkanını kapatmış. Bu sayı, şirket ve ticari işletmeler için ise 71 bin 314’e ulaşmış." açıklamasını yaptı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in soru önergesine yanıt veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, koronavirüs salgınından işleri ve/veya işletmeleri zarar gören ticaret erbabına verilen desteklerle ilgili verileri paylaştı ve gelir kaybı desteği, hibe desteği, kira desteği ve ciro kaybı destekleri kapsamında toplam 9 milyar 54 milyon 736 bin 810 TL’lik destek ödemesi yapıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş verdiği yanıtta, gelir kaybı desteğinden Türkiye genelinde 1 milyon 77 bin 506 esnafın yararlandığını ve bu esnaflara toplam 4 milyar 285 milyon 383 bin TL ödeme yapıldığını söyleyerek;

*Kira desteğinden faydalanan 171 bin 203 esnafa 359 milyon 212 bin 215 TL,

*3 bin TL hibe desteğinden faydalanan 1 milyon 74 bin 731 kişiye 3 milyar 224 milyon 193 bin TL ve

*5 bin TL hibe desteğinden faydalanan 217 bin 296 kişiye ise 1 milyar 86 milyon 480 bin TL ödendiğini söyledi.

Ciro kaybı desteğinden faydalanmak için 8 bin 238 başvuru yapıldığını ve bu başvurulara karşılık toplam 99 milyon 468 bin 595 TL’lik ödeme yapıldığını söyleyen Ticaret Bakanı, kapanan esnaf ve sanatkar işyerleri ile şirket sayılarını da açıkladı.



“20 Ayda 112 bin 710 Esnaf Kepenk Kapattı”



Soru önergesi yanıtlanan Bekir Başevirgen , “Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre pandeminin başladığı 11 Mart 2020 tarihi ile 2021 yılının ilk 6 ayında toplam 112 bin 710 esnaf dükkanını kapatmış. Bu sayı, şirket ve ticari işletmeler için ise 71 bin 314’e ulaşmış. “ dedi.



“Bakanlığın Verileri Çelişkili”

CHP’li Başevirgen, “Bakanlığın verdiği cevaba göre, 11.03.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında 65 bin 137 esnaf kepenk kapatmış. Oysa ki Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde açıklanan verilere göre bu sayı, pandemiyle geçen 2020 yılında toplam 99 bin 588. Bakanlığın verileri ile Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde açıklanan veriler birbiriyle örtüşmüyor” dedi.



“Son 9 Ayda 71 Bin Esnaf Daha Battı”



2021’in ilk 9 ayında 71 bin 344 esnafın kepenk kapattığını söyleyen Başevirgen, “Kapanma döneminin bitmesiyle işlerinin düzeleceğini düşünen esnaf, geçmiş borçlarının altında ezilmeye devam ediyor. Kepenk kapatmalar hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde bir açılıp bir kapatılan, gelir kaybına göre hibe desteği alamayan ve banka kredilerine muhtaç hale getirilen esnaf toparlanamıyor” dedi.

“Normalleşme esnafı kurtaramadı, 31 bin dükkan daha kapandı”



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Sicil Gazetesi verilerine göre Haziran ayı itibariyle başlayan normalleşme sürecinin dahi esnafı kurtaramadığını söyleyen Bekir Başevirgen, “ İş yapamaz hale gelen esnaf, dükkânların kapısına kilit vurmaya devam ediyor. Haziran-Eylül döneminde 31 bin 339 esnaf daha dükkanını kapattı. Giderek derinleşen ekonomik kriz ile birlikte yaklaşık 2 yıldır devam eden koronavirüs salgını en çok ekonomiyi ve küçük esnafı etkiledi. Yıllık gelir düzeyi düşen, hatta kapanmalarla neredeyse hiç geliri olmayan esnaf kredi üstüne kredi çekti. 2020'den kalan kredilerini başka bir kredi ile kapatmaya çalışan esnafın borcu arşa çıktı. Ödenemeyen krediler, kira ve birikmiş borçlar ile vergi ve stopajını ödeyebilmek için esnafımız yeni kredilere yönelecek. Üzülerek söylüyoruz, kaçınılmaz son yine icralar olacak. ” dedi.