Paralar nereye harcandı?

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Covid-19 salgınıyla birlikte yaşanan ekonomik buhranı Meclis gündemine taşıdı.

Özellikle küçük esnafın çok zor durumda olduğunu belirten Polat, “Hangi esnafa dokunsak bin ah işitiyoruz. İBAN gönderen ve destek paketi açıklayan iktidar, gelen parayı nereye harcadı? Yine zenginlere mi can suyu olundu?” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Mahir Polat, Covid-19 salgının yarattığı ekonomik buhranla birlikte esnaf ve şirketlerin kapanmasını Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması için TBMM’ye soru önergesi veren CHP’li Polat, kapanan esnaf, şirket sayılarını ve İBAN ile toplanan paraların nerelere harcandığını sordu.

Esnaftan bin ah işitiyoruz

AKP hükümetinin ekonomiye dair yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Polat, “Ülkede yaşanan buhranı görüp anlayabilmek için sokağa çıkmak gerekiyor. Hangi esnafa dokunsak bin ah işitiyoruz. Hükümetin öngördüğü döviz kuru, enflasyon, büyüme, işsizlik gibi hiçbir hedef tutmamıştır. Buhranın yükünü en çok işçi, çiftçi, memur, esnaf, emekli, öğrenci, işsiz ve yoksul yurttaşlarımız çekmiştir. İBAN gönderilip halktan toplanan paraların nerelere harcandığını merak ediyoruz. 15 Temmuz Şehitleri ve depremzedeler için toplanan paraların akıbeti bilinmezken, salgın için toplanan paraların sıkıntı yaşayan yurttaşlarımız için kullanılmadığını görüyoruz” diye konuştu.

Zenginlere can suyu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) salgının etkilerinin derinleştiği Nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini değerlendiren Polat, “Toplanılan paraların ve yetersiz desteğin karşılığı istatistiklerde ortaya çıkıyor. Geçen yıl nisan ayında 6 bin 789 şirket kurulurken bu sayı bu yılın nisan ayında 2 bin 878’e düştü. 1 yıldaki azalma yüzde 57 olarak kaydedildi. Üretilemeyen bir ortamda nasıl büyümeden bahsedebiliriz. Yine geçen seneye oranla kapanan şahıs şirketi sayısı yüzde 31 artmış. Özellikle küçük esnaf statüsünde olan ve gerçek kişi işletmelerden oluşan lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetlerinde kapanan şirket sayısında ciddi bir artış var. Bu istatistikler küçük esnafın desteklenmediğinin en büyük örneği. İş yerlerinin kapanmasıyla birlikte işsizlikte arttı. Şimdi hükümet küçük esnaf ve hizmet sektörüne destek olmamışsa bu paralar kimlere harcandı? Açıklanan destek paketi sadece saray ve çevresindeki bir avuç yandaş için mi peşkeş çekildi? Yine zenginlere mi can suyu olundu? Toplanılan parayı kalem kalem açıklasınlar” ifadelerini kullandı.