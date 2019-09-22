Parti örgütümün emrindeyim

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, DİSK'e bağlı Emeklisen İzmir şubelerinin düzenlediği etkinlikte 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için birlik beraberlik mesajları verirken örgütü işaret etti. Konak’ta bugüne kadar alınmamış yüzde 64’lük rekor bir oy oranıyla seçilen Başkan Batur, bu başarıda parti örgütünün etkisinin büyük olduğunu vurgulayarak, “Ben her zaman parti örgütümün emrinde oldum. Bundan sonra da böyle çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Başkan Batur, DİSK Emekli-Sen İzmir Şubesi tarafından Çınarlı Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen Dayanışma Toplantısı’na katıldı. Batur toplantıda DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, Konak ve Gaziemir belediyeleri meclis üyeleri ile demokratik kitle örgütleri başkan ve üyelerinin yanı sıra muhtarlarla da bir araya geldi.

Konak’a tayinim çıktı



Toplantıda, “Narlıdere’nin ardından Konak’a tayinimiz çıktı” diyerek söze başlayan Başkan Batur, Konak’ta bugüne kadar alınmamış yüzde 64’lük rekor bir oyla başkan seçildiğini hatırlattı. Batur, “Narlıdere’de 20 sene başkanlık yaptıktan sonra Konak’ta bu şerefli, onurlu göreve yeniden seçildik. Şunun altını çizmekten onur duyuyorum: Konak’a atandıktan sonra, yani bize ‘Konak başkan adayısın’ dendikten sonra, biz de ‘Tamam’ dedik ve sahaya çıktık. Sahada en önemli çalışma arkadaşlarım, başta CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu olmak üzere, ilçe örgütümüzün kadın ve gençlik kolları ile meclis üyesi arkadaşlarım oldu. Bu onların başarısıdır; birlikteliğin, dayanışma ruhunun başarısıdır” dedi. Bu dayanışma ruhunun Konak’taki çalışmalara yansıyacağını belirten Batur, “Narlıdere’den sonra Konak’ın beklediği hizmetleri sunacağız ve çizdiğimiz yol haritamızda belirlediğimiz tüm çalışmaları bundan sonra da aynı heyecanla yapacağız, mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu

Hata yapma lüksümüz yok

Türkiye’nin 2023 yılında sandığa gideceğine de işaret eden Batur, “2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, bu ülkenin bugüne kadar yaşadığı en önemli seçim olacak. Özellikle bugün yerel yönetimlerde görev alan CHP’li başkanların başarıları bu seçime yansıyacak. İşte bu nedenle belediye başkanlarının hata yapma lüksü yok. Hepimiz düzgün işler yapacağız ve verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. 2023’e kadar bu yolu birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu. Bu süreçte CHP örgütüne ve sivil toplum kuruluşlarına da büyük görevler düştüğünü belirten Batur, “Halkla beraber olan ve halkla yürüyen belediye başkanı başarılı olmuştur. Bu mücadelede kadın ve gençlerimizin payı büyüktür. Kadın ve gençlik kollarımıza, özellikle Konak’taki örgütümüze teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de ben onların abisi, arkadaşı, kardeşiyim. Örgütün her zaman emrinde oldum. Bundan sonra da CHP Konak İlçe ve parti örgütümün emrinde olarak çalışmaya devam edeceğim. Bundan da gurur, onur duyuyorum” dedi.

CHP buna hazır

Emekli-Sen etkinliğine katılarak bir konuşma gerçekleştiren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da Başkan Batur’un hem parti örgütüne hem de sivil toplum kuruluşlarına büyük önem verdiğine işaret etti. 2023 seçimlerine işaret eden Bayır, “Ben adımın Tacettin Bayır olduğunda ne kadar eminsem, 2023 yılında bugünün iktidarını alaşağı edeceğimizden de o kadar eminim. Ülkedeki işsizlik sorunu, emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımızın problemleri, mutfaktaki yangın kesinlikle AKP’yi alaşağı edecek” dedi. CHP’nin 2023'te iktidar olacağını söyleyen Bayır, “CHP buna hazır, kadroları da hazır ve bunu yapacak güçteyiz. Yapacağımız tek şey, birlik olmak. Göreceksiniz iktidar kendiliğinden gelecek” dedi.

Konak Batur ile aradığı uyumu buldu

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise Türkiye’de örgüt belediye ilişkisinin en düzenli, en güzel yapıldığı, en uyumlu çalıştığı yerlerden birisinin Konak olduğunu vurguladı. Konak’ın yıllardır beklediği uyumu yakaladığını dile getiren Gruşçu, “Belediye başkanımızın bunda katkısı büyüktür. Konak başkan Batur ile aradığı ve ihtiyaç duyduğu örgüt belediye uyumunu artık buldu. İşte örgütlü mücadele, o birlikle gelir ve siz o birlikte, beraberlikle girdiğiniz sokaklarda daha samimi, inandırıcı olursunuz” diye konuştu.