Pervin Buldan: Kaybettikçe saldırmaya başlıyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bütün bu ırkçı söylemlerin arkasından yapılan saldırıların, bunları söyleyenlere ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Bunun sorumlusu sizlersiniz. Yapılan her saldırının, insanlarımızın ayağına taş değse, bu saatten sonra kılına zarar gelse, bütün bunların sorumlusu; bu söylemlerdir. Bunu söyleyenlerdir, bunu söyletenlerdir. Bunlar, kaybettikçe saldırmaya başlıyor. Saldırdıkça da kaybedeceklerini ne yazık ki bilmiyorlar" dedi.Kars'a gelen Pervin Buldan, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. İstanbul'da sokak müzisyeni Cihan Aymaz'ın öldürülmesine ilişkin konuşan Buldan, "Bu ırkçı saldırılara sebep olanları ve bu ırkçı saldırıların gerçekleşmesini teşvik edenleri, buradan bir kez daha kınıyorum. Onların bu ırkçı saldırılarına da bu kutuplaşma ve insanları birbirinden ayırma politikalarına da artık son vereceğiniz tarih; 14 Mayıs tarihidir. Şimdi meydanlarda hakaret edenler, parmak sallayanlar, tehdit edenler ve ırkçı söylemlerde bulunanlar, bu son 5 gün içerisinde bütün yaşanacaklardan sorumludur" dedi.'BUNLAR, KAYBETTİKÇE SALDIRMAYA BAŞLADI'Seçim çalışmaları sırasında yaşanan saldırıları hatırlatan Buldan, "Bahçeli, ne dedi; 'Kılıçdaroğlu'nun ortaklarına ya müebbet ya da bedenlerine, vücutlarına birer kurşun.' Bu, çok talihsiz bir açıklama. Peki, ne oldu arkasından? Dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırı gerçekleşti. Ne oldu; Yeşil Sol Parti'nin Tarsus'ta otobüsü taşlandı. Bugün de Trabzon'da CHP'li milletvekillerine saldırı gerçekleşti. Bütün bu ırkçı söylemlerin arkasından yapılan saldırıların, bunları söyleyenlere ait olduğunu belirtmek istiyoruz. Bunun sorumlusu sizlersiniz. Yapılan her saldırının, insanlarımızın ayağına taş değse, bu saatten sonra kılına zarar gelse, bütün bunların sorumlusu; bu söylemlerdir. Bunu söyleyenlerdir, bunu söyletenlerdir. Bunlar, kaybettikçe saldırmaya başlıyor. Saldırdıkça da kaybedeceklerini ne yazık ki bilmiyorlar. 4 gün sonra gideceklerinin farkında değiller. Bunlar, Kürt'e, demokrasiye, kadınlara ve muhalefete karşı düşmanlıklarını artık gizlenmiyor. Söylüyorlar, açık açık ifade ediyorlar. Televizyon programlarında, mitinglerde, meydanlarda söylüyorlar ama bu düşmanlığa asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.'BU ÜLKENİN GÜVENCESİYİZ, TEMİNATIYIZ'Yeşil Sol Parti'nin Türkiye'nin güvencesi olacağını ifade eden Buldan, "Bu ülkenin güvencesiyiz, bu ülkenin teminatıyız. Onları kendi içlerinde düşmanlıkları ile baş başa bırakıyoruz. Kendi içimizde de Türkiye halklarıyla da Türkü'yle, Kürt'üyle, Azeri'siyle, Terekeme'siyle Ermeni'siyle, Süryani'siyle, yerli halkıyla barış, refah ve huzur içerisinde yaşayacağız. Bunun için mücadele ediyoruz. Kars, bunlara en güzel örnektir. Kars, bunlara en iyi cevaptır. Kars halkı, yüzyıllardır bir arada yaşamasını bilmiş, kardeşçe yaşamış, barış içerisinde yaşamış ve bundan sonra da böyle yaşamaya devam edecek" dedi.'ÖZGÜRLÜK TALEBİ 14 MAYIS'TAN SONRA GERÇEKLEŞECEK'Buldan, şöyle devam etti: "Elbette ki; Selo'ya da özgürlük, Figen'e de özgürlük, Gülten'e de özgürlük, Ayla'ya da özgürlük. Bu ülkede düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde olan arkadaşlarımıza özgürlük talebi, 14 Mayıs'tan sonra gerçekleşecek. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın söylediklerini her gün televizyonlarda izliyorsunuz. Son olarak dediği şey; Allah'tan talimat alıyorum. Kendisini peygamber zannediyor ve dini siyasete alet etmekten ne yüzü kızarıyor ne de utanıyor. Dini siyasete alet edenler, dini istismar edenler, 14 Mayıs tarihinde bu halktan cevabını alacak. Peki, Erdoğan, ne diyor? Diyor ki; bana bir seferlik daha iktidar olma yolunu açın. Niye istiyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Bir kez daha iktidar olmayı niye istiyorlar? Yoksulluk, hırsızlık, usulsüzlük ve hukuksuzluk yapmak için istiyorlar. 21 yıldır bu ülkede hırsızlığı, yolsuzluğu, açlığı, yoksulluğu, sefaleti Türkiye halklarına reva görenler, bir kez daha iktidara gelme peşindeler."'DİĞER OYUMUZ KILIÇDAROĞLU'NA'Kars'ın 14 Mayıs'ta iradesini göstereceğini anlatan Buldan, "Dışarıda yaşayan bütün akrabalarınızı, yakınlarınızı, çocuklarınızı oy kullanmak için mutlaka Kars'a gelmelerini sağlayın. Bizim partimiz ile irtibata geçin, arkadaşlarımız bunun hazırlığını yapıyor. Her bir yurttaşımızı, gencimizi, çalışanımızı oy vermek üzere Kars'a davet ediyoruz. Gelin mührünüzü, Yeşil Sol'un altına vurun diyoruz. Bir oy Yeşil Sol'a, bir oy faşizmi göndermeye diyoruz. Diğer oyumuz, Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi kazanma, başarma zamanı" diye konuştu.'KENAN EVREN İLE ZİHNİYETLERİ AYNI'Yeşil Sol'un tanınması gerektiğini söyleyen Buldan, "14 Mayıs tarihine 'darbe tarihi' diyenler var. Çünkü kafaları sadece darbeye çalışan bir zihniyet, bir iktidar var. Onlar, darbeleri iyi bilir. Kars halkına nasıl darbe yapıldığını iyi bilirler. Kars halkının belediye eş başkanlarını görevden alıp, yerine kayyum atamayı iyi bilirler. Onlar, Kenan Evren yaşamış olsaydı; Evren'i cumhurbaşkanı adayı yaparlardı çünkü zihniyetleri aynı. Anlayışları aynı, bakış açıları aynı" dedi. ()