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Pınar Gültekin kararı ile ilgili AK Parti'den açıklama!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın aldığı ceza ile ilgili, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" dedi

Pınar Gültekin kararı ile ilgili AK Parti'den açıklama!
21 Haziran 2022 Salı 13:41

AK Parti'li Ömer Çelik, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın aldığı ceza ile ilgili Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, hukuki sürecin devam etiğini vurgulayarak, "Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz" dedi. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ak parti #pınar gültekin #ömer çelik #dava
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