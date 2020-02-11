Planlayıcıları tasfiye edecektik

AKP'den ayrılıp Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'ndan çarpıcı açıklama. Davutoğlu, "Ben başbakan olarak kalsaydım, ağustos ayındaki YAŞ toplantısında 15 Temmuz'u planlayanların tümü tasfiye edilecekti" dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde AKP'nin içine yuvalanmış kripto FETÖ'cülerin kriz beklentisine girdiğini açıkladı Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, "Ben başbakan olarak kalsaydım Cumhurbaşkanımızla birlikte ağustos ayındaki YAŞ toplantısında 15 Temmuz'u planlayan kişilerin tümünü tasfiye edecektik" diye konuştu. AKP'nin içinde varlığını sürdüren yapılarla ilgili bilgi veren Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

Bazen İsrail yanlısı bazen avrasyacı

Bu yapıdan birisi kripto FETÖ'cü unsurlar. Bunların bazıları Pelikancıların içinde de mevcuttur. Onların geçmiş yazdıklarına bakın. Sonra bana karşı söylemlerine bakın. Aynı kişilerin bir müddet sonra cumhurbaşkanına karşı da mücadele edeceklerini söyleyebilirim sizlere. Bu çevreler hedefi Davutoğlu ile birlikte bir kriz çıkar, parti bölünür ve bu istikrarsızlık şartları içinde 15 Temmuz'a gidilir diye bir hesapları vardı. Apo'ya çiçek verip, 28 Şubat'ın en sert destekçisi olanlar şimdi AK Parti'nin politikalarını biz belirliyoruz diyorlar. Bunlar tüm dünyada dış politika yürütebilen Türkiye yerine, sınırlarına çekilen bir Türkiye istiyorlar. Bunlar bazen İsrail yanlısı çıkar bazen Avrasyacı diye çıkar. Bir diğer yapı ise statükonun sürmesini isteyen unsurlar var.

İmar yasasından rahatsız oldular

Bunlar, rant ve ihaleler üzerinden ciddi sermaye biriktirmiş unsurlardır. İmar yasasından da rahatsız oldular. Bu konu benim ayrılmama neden olan konulardan biridir. O dönem betona ayrılan sermayeyi sanayiye yönlendirmek istedik. Amacımız buradaki yolsuzluk çarkını kırmak ve sanayiye yatırıma arttırmaktı. Dördüncü yapı ise AK Parti'yi şahsi ve ailevi miras olarak gören çevreler. Onlar biliyordu ki ben orada olduğum sürece AK Parti kurumsallaşır ama bir şahsi miras haline dönüşmez. Bu dört çevrenin çıkarları farklı olsa da anlaştığı bir şey vardı. Davutoğlu kalırsa biz başarıya ulaşamayız. Şimdi bakın kendi aralarında bir ihtilaflar çıkmaya başladı. Ama bu dört çevre 5 Mayıs günü (Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle 5 Mayıs 2016 tarihinde başbakanlıktan ve AKP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti) hedefine ulaştı.

Tepe kadrosuyla anlaşamadım

Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'dan mı ayrıldınız yoksa AKP'den mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Ne Cumhurbaşkanı'na ne de AKP'ye küs değilim. AKP'nin tepe kadrosuyla zihniyet olarak anlaşamadım. Şimdi 1.5 yıl içinde 1 milyon 200 bin kişi işini kaybetmiş. Böyle bir tabloda bu tablonun birinci sorumlusunu eleştirmek aileyi eleştirmek değildir. Eleştirye açık olacak.