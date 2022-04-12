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Putin'dan savaş açıklaması: Hedefe ulaşacağız!

Putin'dan savaş açıklaması: Hedefe ulaşacağız!
12 Nisan 2022 Salı 13:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, binlerce sivilin ölmesine neden olan Ukrayna savaşı ile ilgili konuştu. Ukrayna'da başka seçeneklerinin olmadığını ileri süren Putin, hedeflerinin Donbas halkına yardımcı olmak olduğunu savundu. Rusya'nın kendini dünyadan izole etmeyeceğini belirten Putin, "Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız." ifadelerini kullandı. Putin, askeri operasyonda hedeflerine ulaşacaklarını da söyledi

Putin, Rusya'da kutlanan Kozmonotlar Günü vesilesiyle Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü'nü Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ziyaret etti.

Burada, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair açıklamalarda bulunan Putin, Rus ordusunun Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlere yardımcı olduğunu ve Rusya'nın güvenliğinin sağlanması yönünde önlemler aldığını belirtti.

Ukrayna'daki çatışmaların kaçınılmaz olduğunu savunan Putin, "Başka bir seçeneğimiz yoktu ve bu doğru olan şeydir. Ukrayna'daki özel askeri operasyonda hedeflere ulaşılacağından şüphe yok. Bu hedefler anlaşılır ve asildir. Hedefimiz, tanıdığımız Donbas halkına yardımcı olmak. Bunu yapmak zorunda kaldık." dedi.

Ukrayna'nın Batı tarafından yönlendirildiğini belirten Putin, "Kiev yönetiminin Donbas meselesini barış yoluyla çözülmesini amaçlayan Minsk anlaşmalarını uygulamayı reddettiğini" ifade etti.

"Kendimizi izole etmeyeceğiz"

Rusya'nın kendisini dünyadan izole etmek istemediğini belirten Putin, şu şekilde devam etti:

"Kendimizi izole etmeyeceğiz. Modern dünyada kimse, hele Rusya gibi büyük bir ülke, katı bir şekilde tecrit edilemez. Etkileşimde bulunmak isteyen ortaklarımızla çalışacağız."


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #putin #putin açıklama #putin ukrayna #savaş
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