Romanlar için örnek çalıştay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da yaşayan Romanların sorunları ve çözümlerinin konuşulduğu 'Roman Çalıştayı' düzenlendi.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Çalıştay'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, araştırmacı Ceren Gökçe, CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, Roman dernek ve federasyon temsilcileri konuşmalar yaptı.

Kader değişecek

Çalıştayın açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sorunlara bir bütün olarak bakıyoruz. Bütünün parçası olan sizlerin, her sorunun çözümüne katkı sunacak bireyler olduğunuzu da biliyoruz. Dolayısıyla katkı vermenizi istiyoruz. Bu şehirden doğan güzel hareketlerle ülkemizin kaderi değiştirmiş olacak. Olumsuz olan bütün süreçleri, olumluya çevirmiş olacağız" dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti: "Biz, elimizden geleni yapalım. Her şeyi yapalım; ama siz sürece ortaklık etmiyorsanız, hiçbir anlamı yok yaptıklarımızın, başarıya ulaşmaz. Siz, sürece ortaklık edeceksiniz. Yani burada oturup, sadece sosyal yardımları konuşursak, günü kurtarırız. Hiçbir anlamı yok. Ben ne isterim biliyor musunuz? İstanbul'da, sosyal yardım yapmak zorunda kaldığımız tek bir vatandaşımız olmasın isterim. Diğer kamu kurumlarıyla da el ele vererek, sizin sorununuzu çözeceğiz. Kamu hizmeti yaparken; ister belediye olsun, ister valilik olsun, ister başka bir nokta olsun, bu hizmetleri koordine eden ve sizin daha iyi yaşam elde etmenizi ortaya koyma çalışması içerisinde olurken, siyaset yapmayacağız."

Hayal mi, yoksa gerçek mi!

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu çalıştaydaki konuşmasına, çalıştaydan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. "Hayal mi, rüya mı görüyorum. Bin yıldan beri bize uzanan el olmadı" sözleriyle konuşmasına başlayan Purçu, İstanbul Belediyesi tarafından düzenlenen Roman çalıştayın'ın Romanlar için çok önemli olduğunu ve Roman STK'lara çalışmanın parçaları olduklarını, STK'lar ile birlikte çalışmanın yürütülmesi gerektiği mesajını verdi. Purçu konuşmasında Roman derneklerinin başkanlarına çağrıda bulunarak, "Başkanımızın sözlerini iyi değerlendirelim.. Ekrem başkana inanıyorum. Bize dokunacak, sosyal haklarımızla birlikte yaşayacağız. Bizde bu şehre bir şeyler vermek istiyoruz" dedi.

Eğitim eksikliği

Konuşmasında Romanların yaşamından bahseden Purçu "Bizde gün kendiliğinden gelişir: sosyal güvencen yok, yiyeceğin yok, sen ne yapıyorsun diyen yok, o gün hangi iş çıkarsa o işe gidilir. Biz bir çerçeve çizmişiz dışına çıkamıyoruz. Çocuklarımız dışarıdaki dünyayı bilmiyor. Bizim çocuklarımızın dış dünyaya açılması için eğitim çok önemli. O nedenle eğitim, eğitim, eğitim" diye konuştu. Çalıştayının önemine değinen Purçu "Değerli STK başkanlarım sizden ricam bu çalışmaya sahip çıkacaksınız. Bütün bu sorunların farkında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu çalışma, tarihin en büyük çalışması. Bizi boşu boşuna çağırmadılar Sn. Belediye Başkanımız bir şeyler düşünüyor ve bizim için bir şeyler yapmak istiyor. Bizde bu çalışmaya sahip çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu çalışma'nın diğer belediyelere de örnek olacağına inanıyoruz. Başta İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, katkı sunanlara, emeği geçenlere, katılımcılara çok teşekkür ederim. Başarılı geçen Roman çalıştayından verimli sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diye sözlerini bitirdi.

Çağa ayak uyduramadık

Purçu Romanların sanatlarından bahsederken teknolojiye yenildiklerini söyleyerek, şöyle devam etti: "Romanlar Hindistan'tan çıktığından bu yana el sanatlarını sürdürüyorlar, yetenekleri var. Bizim eskiden mesleklerimiz vardı. Müzisyenlik yapıyor karnımızı doyuruyorduk. Kimseye ihtiyacımız yoktu. Artık, eski mesleklerimizi yapamıyoruz. Sepetçilik, kalaycılık, at arabacılık bitti. Müzisyenlik zaten bitti. Bir org çıktı elli tane ses çıkarıyor. Keman çalan azaldı. Çağa ayak uyduramadık, teknolojiye yenik düştük çünkü eğitimimiz yok. Mahallelerde eğitim merkezleri çoğaldığında Roman çocukları da dış dünyaya açılacak."