Romanların başkanı Cıstır, parlamento yolunda

28’inci dönemde TBMM’de Roman vatandaşları temsil eden milletvekili sayının artması gerektiğini dile getiren İZ-ROM-DER Başkanı Abdullah Cıstır, 50 artı 1 sistemindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Romanların sonuca önemli bir etkisinin olacağını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte milletvekili aday adayları çalışmalarını hızlandırdı. 28’inci dönem milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday adayı olacağını belirten İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZ-ROM-DER) Başkanı Abdullah Cıstır, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tepecik’ten Çaybaşı’na, Dikili’den Bergama’ya taban desteğini alarak romanları parlamentoda temsil etmek için yola çıktığını ifade eden Cıstır, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı oldum. Bu zamana kadar İzmir Romanlar Derneği Başkanı olarak Romanlara yönelik politika geliştirilmesine önemli katkılarım oldu. Hem hükümetin hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin Roman Eylem Planlarında çalışmış hatta bu konuda yerelde belediyelerle protokol yapılmasının önünü açtık. Yıllardır, duruşumuz, tavrımız belli. Bu bağlamda parlamentoda demografik yapımızın temsili noktasında artan sayılar görmek isteriz. 2011 yılından bunu savunuyorum. Marmara'dan, Ege’den temsilcilerin artması lazım. Çünkü toplumun çok yükü var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nden üç diğer partilerden de iki, üç roman milletvekili görmek istediğimi belirtmek isterim. En azından toplumun yükü bağlamında temsilin artması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Romanların önünü açacak

Romanların önünü açmak için aday adayı olduğunu belirten Cıstır, “Öğretilmiş çaresizliğin getirdiği bir yoksulluk sarmalında mahallelere mahkum olan Roman toplumu aslında önüne konulacak vizyonla aktif yurttaşlığı bizim sayemizde bu dönem görecekler. Hatta bu konuda üzerine basarak belirtmek isterim ki eğer milletvekili olursam kalkınma ve girişimcilik konusunda Romanların öncüsü olacağım. Romanlar zaten doğal bir girişimci. Sadece sanayileşme devrimini yeterince okuyamadığımızdan gelip geçer işler yapıyoruz. Ben Romanların önü açacak yeni üretim alanlarına yönelmesi noktasında adımlar atmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Yüzde 10 fark yaratırım”

Romanların Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylara önemli bir ivme kazandırabileceğini de kaydeden Cıstır, “Türkiye coğrafyasında 5-6 milyon Roman nüfusu var. Bakıldığında çok ciddi bir kitle. Roman seçmen düne göre bugün daha bilinçli. Seçimde Romanların sonuca etki edeceğinin bilincindeyiz. Bu durumu siyaset mekanizması görmeli. Eğer hedeflenen 50 artı 1 ise hem aile destekleri sigorta paketi hem de Romanların biraz daha bu ülkede vatandaşlık haklarını olgunlaştırabilmesi lazım. Eğer bize bir imkân verilirse Türkiye’de bütün Roman mahallelerinde yüzde 10 fark yaratırım. Eğer konu matematikse, iktidara yürümekse... İnanmışlığım, adanmışlığım çerçevesinde kendimle beraber 10 milletvekilini daha parlamentoya taşırım. Bu seçimlerde Romanlar sonuca etki edecek bir performans ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.