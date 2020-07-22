RTÜK Başkanı dört köşe!

Makam arabası, mazotu, uçak bileti, ağırlama giderleri her şey dahil sırtını makama dayayan Ebubekir Şahin hakkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, açıklamalarda bulundu.

“Tamamen ahlaki, vicdani ve hukuki sınırlar içerisinde görev aldığım TÜRKSAT yönetim kurulu üyeliğinden ayrılıyorum” diyerek istifa eden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, Halkbank yönetim kurulu üyeliğine TÜRKSAT’tan aldığı maaşından 3 bin lira daha fazlası ile atandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden aylık 9 bin 500 lira maaş alan Ebubekir Şahin’in baskılar sonucu buradan istifa ettikten sonra 3 bin lira daha zamlı olarak 12 bin 500 TL aylık maaşla Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını açıkladı. Sertel, RTÜK Başkanlığı’nın yanı sıra Halkbank ve Basın İlan Kurumu üyeliği görevlerini yürüten Şahin’in ortalama maaşının 30 bin lirayı bulduğunu dile getirdi.

Ek gelirler ve ballı yönetim kurulu üyelikleri ile iktidara “tamamen teslim olan” Ebubekir Şahin’in başında olduğu RTÜK’ün Halk TV ve TELE 1 örneklerinde görüldüğü gibi tarafsız davranmasının mümkün olmadığını vurgulayan Sertel, “KİT üyesi ve partimizin KİT Sözcüsü olarak Halkbank Genel Müdürü’ne ekonomiden anlamayan, finans bilmeyen Ebubekir Şahin’den ve daha önce atanan Mevlüt Uysal’dan banka yönetiminde nasıl bir katkı bekliyorsunuz diye sordum. Bana cevap veremediler. Ebubekir Şahin’in ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın bankaya bir katkıları yok ancak bankanın onların bütçesine katkısı olduğu açık” diye konuştu.

Bir koltukta üç karpuz

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in Halkbank KİT Alt Komisyonu toplantısında yönetim kurulu üyelerinin maaşlarına ilişkin yönelttiği soruya verilen yanıtta şöyle denildi: “Bankamız 12.06.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinden uhdesinde kamu görevi bulunmayan üyeye 22 bin 500 TL, uhdesinde kamu görevi bulunan üyeye 12 bin 530 TL, Denetim Kurulu üyelerine de 10 bin 140 TL ücret ödenmektedir.”

RTÜK Başkanlığı’ndan 15 bin TL civarında maaş alan Ebubekir Şahin, Halkbank yönetim kurulu üyeliğinden de 12 bin 500 TL alıyor. RTÜK Başkanlığı ve Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi de olan Ebubekir Şahin, buradan da toplantı başına 6 bin lira civarında ödeme alıyor. Bir koltukta üç karpuz taşıyan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in maaşı aylık ortalama 30 bin lira civarına denk geliyor.