Rus halkının yemediği domatesi biz yiyeceğiz!

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Rusya’nın Ege Bölgesi ve Akdeniz'den domates ithalatını pepino mozaik virüsüne rastlanması sebebiyle durdurduğunu belirtti.

CHP’li Polat, “Tarım Bakanlığı bu ürünleri denetlemez mi üretilirken? İhraç edilirken bitki sağlık kurumları bunları test etmez mi? Etti ve gittiyse Rusya'yla aramızda bir problem mi var? Ya da döndüyse Türkiye'deki insanlarımızla bir problem mi var ki Rus halkının yemediği domatesi biz mi yiyeceğiz?” dedi. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun teklifi üzerine konuştu. Firmaların domates meydana geldiğinde anlaştığı ürünü almadığını ve çiftçilerin alın terinin tarlada kaldığını vurgulayan CHP’li Polat, Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Yasal düzenlemeler yapılıp cezai şartlar, yasaklamalar, men cezaları getirilebilir ve böylece Türk çiftçisi korunabilir” ifadelerini kullandı.

Test edilmedi mi?

Domatesle ilgili tarife kontenjanlarının verildiğini söyleyen Polat, “Ben burada Ticaret Bakanımıza ısrarla seslendim, dedim ki domateste özellikle bu mevsimde alıcımız Rusya. Rusya'ya karşı Türkiye çok fedakârlıklar yaptı; hakkıdır, savunma sanayimize de katkıları bulundu. Enerjide inanılmaz imtiyazlar tanıdık. ‘Domates kotalarımızı kaldırsınlar’ diye rica ettik. Domates kotalarını kaldırmadılar ama bir şey yaptılar, domateste 200 bin olan kotayı 250 bin tona çıkarttılar. Tarım Bakanlığı’ndan bir yazı: Rusya Ege Bölgesi'nden ve Akdeniz'den domates ithalatını durdurmuş. Nedeni ise domateste pepino mozaik virüsüne rastlanması. Tarım Bakanlığımız ne iş yapar? Bunları denetlemez mi üretilirken? Ya da ihraç edilirken bitki sağlık kurumları bunları test etmez mi? Etti ve gittiyse Rusya'yla aramızda bir problem mi var? Ya da döndüyse Türkiye'deki insanlarımızla bir problem mi var ki Rus halkının yemediği domatesi biz yiyeceğiz? Yine, elmayla ilgili tarife kontenjanları tanımışız. Elmada Türkiye dünya çapında 15'inci büyük ihracatçı. Bu anlaşmalarda maalesef Türk çiftçisini, Türk tarımını eziyoruz” dedi.