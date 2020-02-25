Rusya heyeti İdlib için yarın ülkemize gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib konusunda Rusya ile yürüttükleri sürecin devam ettiğini belirterek, "Heyet yarın ülkemize gelecek. 5 Mart'ta bizim en kötü ihtimalle Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Bu bir araya gelişte de biz telefonun ötesine geçip yüz yüze bu görüşmeleri yapma konumunda olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı dolayısıyla Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması düzenledi. Erdoğan, Azerbaycan'a son olarak 15 Ekim'de Türk Konseyi Zirvesi vesilesiyle gittiğini hatırlatarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ise en son 30 Kasım'da Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Avrupa bağlantısının açılış töreni için Türkiye'de ağırladıklarını belirtti. Erdoğan, "Sayın Aliyev ile farklı vesilelerle telefonda da görüşüyor, istişare ediyoruz. Malum bu arada Azerbaycan seçimleri de gerçekleşti. Bu ziyarette bütün bunları da değerlendirme imkanı bulacağız. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki üst düzey ziyaret yoğunluğu, stratejik ortağımız Azerbaycan ile münasebetlerimizin geldiği seviyeyi de göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor" dedi.

'İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor'

Açıklamasının ardından soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra İdlib ile ilgili yol haritasında bir değişiklik olup olmadığının sorulması üzerine, Türkiye ile Rusya arasında gerek İdlib, gerekse Libya konusunda devam eden bir süreç olduğunu kaydetti. "Özellikle tabii bir defa İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor" diyen Erdoğan, kendisinin Putin ile en üst düzeyde yaptığı görüşmelerin yanında Dışişleri, Milli Savunma, İçişleri Bakanları ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Rusya'daki mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Libya ayağında da aynı şekilde Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, "Malum Hafter denilen orada gayri meşru bir kişilik var. Bu gayri meşru kişiliğin yanında Abu Dabi yönetimi yer alıyor, bütün parasal kaynaklar oradan ve tabii maalesef Rusya'nın da orada 'Wagner' diye bir güvenlik ekibi var, sayısal olarak 2 bin 500 kişilik bir kuvvet bu. Bunun parasal kaynağının Abu Dabi yönetimi olduğunu bizler şu anda biliyoruz. Bunun dışında yine Hafter'e Sudan'dan, değişik yerlerden ayrıca destekler var" ifadelerini kullandı.