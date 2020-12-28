Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8'inci Toplantısı dolayısıyla bugün Rusya'ya ziyaret gerçekleştirecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacaktır." denildi.

Yemen açıklaması



Dışişleri Bakanlığı tarafından Yemen'de kurulan yeni hükümetin göreve başlamasına yönelik yapılan açıklamada yaşanan ihtilafa değinilerek, "Yemen'deki ihtilaf emsali görülmemiş bir insani trajediye dönüşmüştür" ifadesi yer aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin ülkede 6 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ve mevcut insani krizin sona erdirilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. Yemen'deki ihtilaf emsali görülmemiş bir insani trajediye dönüşmüştür. Bu durum Covid-19 salgınının etkisiyle daha da ağırlaşmıştır. Bu çerçevede, ülkede kalıcı bir siyasi çözüm bulunması her zamankinden daha acil bir ihtiyaç halini almıştır. Türkiye söz konusu ihtilafın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler uyarınca, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde, Yemen'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözümlenmesini desteklemektedir" denildi.



