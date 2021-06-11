Saadet Partisi: Geçim için erken seçim şart

Saadet Partisi 81 ilde gerçekleşen ortak basın açıklaması ile "Geçim İttifakı" Kampanyası kapsamında hazırlanan 10 maddelik Acil Eylem Planını kamuoyu ile paylaştı. İzmir'de yapılması planlanan etkinlikleri İl Başkanı Mustafa Erduran'ın açıklamaları ile start aldı. Mustafa Erduran, "Geçim İttifakı Kampanyası" kampanyasının temelinde hükümeti erken seçime zorlamak olduğunu belirtti

FATİH ÖZKILINÇ-Saadet Partisi(SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, daha önce ekonomik sorunların arttığı bir dönemde seçim ittifaklarının konuşulmasına tepki göstererek, "Geçim İttifakı Kampanyası" başlattıklarını duyurmuştu. Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı da Türkiye genelinde uygulamaya konan "Geçim İttifakı Kampanyası" kapsamında İzmir'de yapılması planlanan etkinliklerin startı il başkanlığında düzenlenen basın toplantısıyla verildi. 81 ilde aynı anda gerçekleşen ortak basın toplantısında SP İl Başkanı Mustafa Erduran, Geçim İttifakı kapsamında hazırlanan 10 maddelik Acil Eylem Planını kamuoyu ile paylaştı. Toplantıda konuşan Mustafa Erduran, "Geçim İttifakı Kampanyası" kampanyasının temelinde hükümeti erken seçime zorlamak olduğunu belirterek, "Hükümet beceriksizlik ve çıkmaz içinde, seçime gidildiğinde kaybedeceğini biliyor" dedi.

Tek sorumlu iktidar

Toplantıda konuşan Erduran, iktidarın gündemi meşgul etmekle uğraştığını, krizi gölgelemek adına her gün yeni bir müjde vermeye çalıştığını söyledi. Liyakatın esas alınmadığı bir yönetim anlayışı ile siyaset-medya-mafya üçgeninin oluşmasına neden olduğunu dikkat çeken Erduran, "Ne siyasette ne de ekonomide artık mızrak çuvala sığmıyor, beceriksizliğin bedeli yanlış politikalarla halkımıza ödetiliyor ve gelecek nesillerimize dahi fatura ediliyor. Vatandaşın derdi ile dertlenmeyi külfet görenler, kendi itibarları uğruna milletimizin emeklerini israf ettiler. Kendileri ve yakınları varlık içinde yüzerken, milyonların geçim derdini görmezden geldiler ve maalesef inatla görmezden, duymazdan gelmeye devam ediyorlar. Yanlış politikalarında ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular, insanımızı hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bıraktılar. İşçiyi, esnafı, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizin, çiftçimizin, besicimizin üretim arzusunu kırdılar; bankalara köle yaptılar, faiz lobilerinin ekmeğine yağ sürdüler. İçinde bulunduğumuz bu perişan halin bir tek sorumlusu varsa, o da ülkeyi yöneten iktidardır!" dedi.

Hep birlikte sahip çıkalım

Sorunlara çözüm üretmek için "Geçim İttifakı" kurmak istediklerini belirten Erduran, vatandaşları Geçim İttfakı'na davet ederek şöyle konuştu: "Çünkü iktidarın yanlış ekonomi politikalarındaki inadı ve insanımızın derdine duyarsız kalması sebebiyle geldiğimiz noktada; sorunlar, sıkıntılar, problemler artık mutfaklardaki tencerelere dayanmıştır. Biliyoruz ki uzun zamandır giderek daha da pahalıya kaynayan hepimizin evindeki bu tencere; artık kaynamaz hale gelmiştir. Görüyoruz ki iktidar umursamasa da görmezden gelse de evlerimizdeki bu tencere; aş değil, dert pişirmeye başlamıştır! İnsanımızın çarşı-pazardan eli boş dönmek zorunda kalması nedeniyle bu tencere; artık dolmaz hale gelmiştir! Şehrimizdeki, ilçelerimizdeki, mahallelerimizdeki birçok hanenin ocağındaki bu tencere; artık patates-soğanı dahi bulamaz hale gelmiştir! 'Bu tencerede artık dert değil, aş pişirmek istiyorum' diyen tüm vatandaşlarımızı, hepimizin ortak gündemine 'Geçim İttifakı'na davet ediyoruz! Mutfağımıza, evimize, sokağımıza, mahallemize, ilçemize, şehrimize ve de ülkemize hep birlikte sahip çıkalım istiyoruz! İşimize, aşımıza, kendimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım diyoruz!"

10 maddelik Acil Eylem Planı

'Geçim İttifakı' kapsamında hazırlanan 10 maddelik Acil Eylem Planlarını açıklayan Mustafa Erduran, "İsraf ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmeli, özellikle gıda enflasyonunu önlemek öncelikli hedef haline getirilmelidir. Açlık sınırının dahi altında düşen asgari ücret yeniden düzenlenmeli ve bu ücretlerden vergi alınmamalıdır. Yeni istihdamlar vergi indirimleri ve hibelerle desteklenmelidir. Girişimcilere yönelik finansman olanakları genişletilmeli; katılım yapıları oluşturulmalıdır. Esnafımıza acilen Sicil Affı getirilmeli, yeni ve bembeyaz bir sayfa açmaları kolaylaştırılmalıdır. İş kurma ve iş yapabilme süreçleri hızlandırılmalı, bunaltıcı bürokratik engellerin tamamı kaldırılmalıdır. Kredi kartı faiz oranları düşürülmeli; yerli malı ürünlerde vade sayısındaki artışlar teşvik edilmelidir. Bankaların pos cihazı komisyon oranları sıfırlanmalı ve para akışlarındaki gecikmeler kaldırılmalıdır. Elektrik, su, doğalgaz, internet ve iletişim giderleri gibi sabit giderlerden alınan vergiler azaltılmalı ve uzun vadede kaldırılmalıdır. Esnaf ve sanatkârlarımızın küçük ölçekli işlemlerde yaşadıkları kısa dönemli ödeme aksaklıklarının giderilmesi için ivedilikle bir fon oluşturulmalıdır" diye konuştu.