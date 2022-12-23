Saadet Partisi'nden açıklama: Vatandaş iktidarın vaatlerine inanmıyor

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Fikret Güzeller, ekonomik krizin sonuçları altında yokluk ve sıkıntı çeken vatandaşların artık iktidarın vaatlerine inanmadığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Saadet Partisi(SP) “Saadet Sahada” konsepti ile yeni bir çalışma başlattı. Türkiye çapında tüm il ve ilçelerde “Halkla İlişkiler Taramaları” şeklinde planlanan programla, partiyi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve başarı çıtasını yükseltmek hedefleniyor. İzmir’e yönelik tarama programı, hafta sonu gerçekleştirilecek. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyeleri öncülüğünde oluşturulan 20 ayrı ekiple, İzmir’in tüm ilçeleri ziyaret edilerek halkın sorunları dinlenecek. Program öncesi SP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına SP İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Genel İdare Kurulu Üyesi Fikret Güzeller, parti yöneticileri katıldı.

“İktidar zenginin Robinhood'u oldu”

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Fikret Güzeller, AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulunarak “Millet enflasyonun durmasını ve bu kısır döngünün sona ermesini istiyor. İşçi, memur, emekli, çiftçi ekonomik krizin sonuçları altında yokluk ve sıkıntı çekerken, samimi ve inanılır olmayan enflasyon rakamlarının maaş artışlarında temel olarak alınması yoksullukla mücadele eden kesimler için yeni bir kayıp olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de ücretliler 2019 yılında milli gelirin yüzde 31,4’ünü alırken bu oran 2021’de yüzde 27’ye düştü. Şirketlerin milli gelirden aldığı pay ise son iki senede yüzde 42,9’dan 47’ye yükseldi. Diğer bir deyişle iktidar zenginin Robinhood'u olmuştur. Bu fakirden akıp zengine vermektedir. Zengin daha zengin, fakirse daha fakir olmuştur. Yapılan artışlarda milli gelirin paylaşımındaki dengesizlik mutlaka giderilmelidir. Emekliler son dönemde yapılan maaş artışlarında ile hep kaybedenler olmuştur. Emeklilere yapılacak artışta emeklilerin kadro dereceleri ve aldıkları emekli maaşının geçmiş yıllardaki dengeye getirilmesi milletin beklentisidir” dedi.

Millet artık güvenmiyor

Ülkenin geldiği noktadan iktidarın sorumlu olduğunu kaydeden Güzeller, “Artık millet boş vaatleri dinlemekten yoruldu. Yirmi yıldır dinleyenler anladı ki; vaatler yapılmaz, gerçekleşmez. Bu iktidarın heybesinde çok hikâye var. Enflasyon tek haneye düşecekti üç haneye çıktı. Millet laf değil gerçek icraat bekliyor, vaatlere artık inanmıyor, güvenmiyor. Sadece laf üreten, vaat edenleri bu seçimde millet sandığa gömecektir. Bu seçimde vaatler değil, iktidar için yirmi yılda yaptıkları belirleyici olacaktır. Her siyasinin hayatında çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemleri olur. Ustalık döneminden sonra emeklilik dönemi gelir. Bu millet bu dönemde iktidarı emekli edecektir” diye konuştu.