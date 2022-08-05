Saadet Partisi'nden asbestli gemi tepkisi: Her şeyi dolar gözüyle değerlendiriyorlar

Türkiye’nin bir sistem kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten SP Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, AK Partinin can çekiştiğini söyledi. Aliağa’da sökülmesi planlanan asbestli gemiye ilişkin ise Kılıç, artık Türkiye’de her şeyin dolar ve euro gözüyle değerlendirildiğini ifade etti

FATİH ÖZKILINÇ- Saadet Partisi (SP)Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, partisinin İzmir İl Başkanlığı Binasında ülke ve İzmir gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bir sistem kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Kılıç, AK Parti’nin mental yorgunluğun ötesinde can çekiştiğini söyledi.

“Bu krizi biz çözeceğiz”

Temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıç, “Enflasyon rakamları alarm veriyor. TÜFE yüzde 79’ları gördü tabi burada dikkatinizi çekerim bu rakamlar TÜİK’in rakamları, bağımsız araştırma grupları enflasyon rakamlarının çok daha yüksek seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor. Tabi ağızda telaffuz edildiği zaman bir istatistik olduğu için anlamanın kavranılmasında zorlanılan bu rakamlar insanlarımız için hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, mutfakta tencerenin kaynamaması manasına gelmektedir. Bundan sorumlu olan mercilerin ar edip, sorunu çözmek için adımlar atması gerekirken, ekonomiden sorumlu Bakan Sayın Nebati: Yabancı ülkenin bir bakanıyla sohbet ediyoruz. ‘Ya sizin enflasyon çok yüksek’ dedi. Ona ‘Doğru, ama bakın ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum. Siz yüzde 10’luk enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz’ dedim. Şeklinde ekranlarda açıklama yapabiliyor. Sayın Bakan’ın söylemlerinin ve rakamların bize gösterdiği çok önemli bir gerçek var: o da bu iktidarın sorun çözme kapasitesinin tamamen bittiğidir. Mental yorgunluğun ötesinde artık AK Parti can çekişmektedir, en basit sorunların dahi kördüğüm olmasını aziz milletimiz hak etmemektedir. Kimse merak etmesin, üretime dönük yatırımlar ile milletin emeğine sahip çıkma ile parayı betona değil yatırıma aktarma yöntemi ile ekonomiyi de biz toplayacağız, iş başına gelir gelmez bu krizi çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ülkedeki sorunlar bir değil bin”

Tek adam sisteminin sorun ürettiğini ifade eden Kılıç, “Ülkemizde derdimiz ne yazık ki bir değil bin; elimizi nereye atsak problem, sıkıntı, keder, tasa var. Siftah yapamadan dükkan kapatan, pandemiden dolayı iflas eden esnafımız var. Gelecek hayalini yurtdışında yaşamak üzere kuran gençlerimiz var! Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek diye uyuyamayan milyonlarca kardeşimiz var. Geçim sıkıntısının bunalımıyla intihar edenler var. Daha küçücük yaşta en büyük hayali, babasının borçlarını ödeyebilmesi olan çocuklarımız var. Çocuğunun istediğini alamadığı için evine geç giden anne babalar var. Bir gece ansızın ne olduğunu anlayamadan görevinden ihraç edilenler var. Bunca var arasında üzülerek ifade ediyorum: Adalet yok, kalkınma yok, refah yok, adil paylaşım yok” diye konuştu.

“ÖSYM’nin düzenlediği sınavlar incelenlenmeli!”

Türkiye’nin bir sistem kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Kılıç, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavının(KPSS) iptal edilmesine yönelik “Elbette şaibeli bir sınavın iptal edilmesi gerekiyordu fakat aslolan testi kırılmadan önlem alabilmektir. Bugün KPSS’de ortaya çıkan skandal münferit bir olay mı yoksa ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda başka sorunlar da bulunmakta mı? Bu konuyla alakalı da son dönemde yapılan sınavların yetkili merciler tarafından incelenmesi elzemdir, bu noktada ciddiyet ve titizlikle araştırma yapılmalıdır” dedi.

Çevre ve insan sağlığı göz önüne alınmalı

Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından içinde 9 ton asbest olduğu ifade edilen Brezilya donanmasına ait NAe Sao Paulo adlı geminin, İzmir Aliağa’da sökülmesine ilişkin ise SP Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, artık Türkiye’de her şeyin dolar ve euro gözüyle değerlendirildiğini söyledi. Kılıç, “Buradan ne kadar gelecekmiş diyerek düşünüyorlar. Herhalde oradan ciddi bir miktar gelecektir ki kabul ettiler. Ama çevre ve insan sağlığı göz önüne alındığında gerekli tedbirler alınmadan bu işlemlere girişilmesi son derece yersiz ve sakıncalı. Madem kararlı bir şekilde getiriyorlar, o zaman gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Caretta carettalara gösterdiğimiz hassasiyeti bu gemi için de göstermeliyiz. Çünkü onlara da zarar verecek” dedi.