Saadet Partisi'nden iktidara eleştiri: Ülkemiz savrula savrula yönetilmektedir!

AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerde bulunan SP Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, "Ülkemiz, bütün alanlarda bir modeli ve yol haritası bulunmadan savrula savrula yönetilmektedir" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- Saadet Partisi(SP) Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, partisinin İzmir İl Başkanlığı binasında ülke gündemine dair önemli açıklamalarda bulunarak AK Parti iktidarını ekonomi üzerinden eleştirdi. Basın açıklamasına kısa bir sokak röportajı izleterek başlayan Kılıç, “Görüntüler; ülkemizin acı halinin, geçim derdinin nasıl can yaktığının vücut bulup ekrana yansımış halini en yalın ve gerçek şekliyle bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor” dedi.

“Kendilerini hesaba çeksinler”

Açıklamalarını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin “Verdiğiniz oyun ahiretteki hesabını düşünün” sözleri üzerinden sürdüren SP’li Kılıç, “Ahiret hesabı noktasında herhalde en derin kaygıyı hissetmesi gerekenler, ülkeyi yönetenlerdir. Aldıkları kararlarla, uyguladıkları icraatlarla milyonlarca insanın yaşam şartlarını belirleyenler başkalarına ahiret hesabı hatırlatacaklarına, bu ikazı önce kendilerine yapsınlar ve kendilerini hesaba çeksinler” diye konuştu.

“Ülke savrula savrula yönetiliyor”

Türkiye Ekonomi Modeli’ne yönelik de eleştirilerde bulunan Kılıç, “Popülist uygulamalarla model olmaz. Yaşanan ağır ekonomik kriz, insanların umutsuzluğu, gençlerin ve nitelikli nüfusun geleceğini yurt dışında arama talebi, modelsizliğin bir sonucudur. İktidara ne sorulursa sorulsun ileri bir tarih veriliyor. Yaptığı tek şey bu. Enflasyon soruluyor. Şu ay, bilemediğiniz ondan sonraki ay, en kötü ihtimalle filanca ay düşer, diyorlar. Türk Lirası’nın değer kaybı soruluyor, yine şu ay, bu ay, olmadı daha sonraki ay değeri yükselecek cevabı veriliyor. Hani doğalgaz bulunmuştu, büyük büyük müjdelerle açıklanmıştı, bulunan doğalgaz ne zaman evlerde kullanılacak diye soruyorsunuz. Önümüzdeki yıl, olmazsa ondan sonraki yıl diye yuvarlıyorlar. Biz de hükümete soruyoruz: İnsanın hayatı da ileri bir tarihe ertelenebiliyor mu acaba? Türkiye’nin modelsizliği maalesef sadece ekonomi alanında değildir. Hukuk, insan hakları, ifade özgürlüğü, şeffaflık gibi bütün istatistiklerde en sonlarda yer almaktadır. Ne dış politikada bir model sahibidir, ne eğitimde. Ülkemiz, bütün alanlarda bir modeli ve yol haritası bulunmadan savrula savrula yönetilmektedir" dedi.

Türkiye geriliyor

SP’li Kılıç sözlerinin devamında ise “Dünyanın en büyük on ekonomisi olmak iddiası, sloganlar, nutuklar havalarda uçuşuyor. Gerçekte ise Türkiye ilk 20’den de aşağı konumda bulunuyor. Sadece ekonomide değil; ülkelerin hukuk, şeffaflık, ifade özgürlüğü, eğitim gibi temel alanlardaki kapasitesini ölçen diğer endekslerde de Türkiye en sonlarda yer alıyor. Ve giderek gerilemeye de devam ediyor. Ak Parti iktidarı yıllardır Türkiye’yi iddialı sözlerin rüzgârında savurmaktadır. 20 yıl boyunca güzel günlerin 2023’te geleceği vaat edildi. 2023 gelip kapıya dayandığında ise tarih birdenbire 2053 veya 2071 oldu. Bu itibarla, bizler Saadet Partisi olarak geleceğimize sahip çıkmak için, bu ülkenin rotasının refah, kalkınma, adalet, hukuk, şeffaflık istikametine dönmesi için teşkilatlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yolsuzluğun, haksızlığın, adaletsizliğin olmadığı bir Türkiye’nin teminatı olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.