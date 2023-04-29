Sağlık Bakanı Koca: Türkiye Yüzyılı, fanatizmin yerine...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Yüzyılı, fanatizmin yerine insani değerleri ve hakkı teslim etmenin öne çıktığı dönemin adıdır. Bu vizyona sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti'nin Gündoğdu Meydanı'ndaki Büyük İzmir Mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anarak, 100. yılına giren cumhuriyetin son 21 yılında hep ilk günkü kadronun heyecanı ve vatan sevgisiyle çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte sağlık hizmetlerinde sosyal güvenlik devrimi yaptıklarını aktaran Koca, "Tüm vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmaktadır. Ülkemizde son 20 yılda her alanda kapasitemizi onlarca kat arttırdık. Sağlık alanında da böyle oldu. Binlerce yeni sağlık tesisi inşa ve ihya ettik. Yetişmiş sağlık kadroları ile vatandaşımıza ulaşılabilir ve konforlu sağlık hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalıştık." dedi.

Koca, İzmir'de 2003'ten bu yana 127 sağlık yatırımının tamamlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayraklı Şehir Hastanemizin inşaatını da tamamladık. Cihazlarını yerleştirmeye başladık ve testleri tamamlanır tamamlanmaz hasta kabulüne başlayacağız. İzmir Bayraklı Şehir Hastanemizde 628 bin metrekare kapalı alanda hizmet vereceğiz. 337 adet poliklinik, 30 adet diyaliz, diyaliz yatağı, 54 ameliyathane, 71'i yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 374 yoğun bakım yatağı bulunuyor."

İzmir'deki depremin ardından hemen inşaatına başladıkları Buca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yaklaşık 7 aydır hizmet verdiğini kaydeden Koca, "Şimdi bunu büyük felaketi yaşayan deprem bölgemizde yapıyoruz. Hatay, İskenderun ve Defne'de 60 gün sözünü verdik. Onu da yerine getireceğiz. Bu kadro vadedip bırakmaz, sözünü tutar. 20 yıllık kazanımları bunun en büyük kanıtı." diye konuştu.

Koca, dünyada örneği olmayan sağlık tesislerinin öneminin küresel salgın günlerinde ortaya çıktığını belirterek, "Her bir vatandaşımız kendisini güvende hissetti. Sağlık hizmetini sorun yaşamadan alabildi." dedi.

"Nefret siyaseti yerine sevgi siyaseti"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hiçbir sağlık organizasyonu eksikliğinin yaşanmadığını kaydeden Koca, "Dünyanın inanamadığı işleri tarih boyunca yaptık, yine yaparız. En büyük işleri yapmak için tek bir şeye ihtiyacımız var, cesaretli bir irade. Türkiye'de 20 yıldan beri bu irade devam ediyor." diye konuştu.

Koca, Cumhuriyetin 100 yılının geride kaldığını belirterek, "Şimdi 100 yıllık yeni bir vizyonumuz var, Türkiye Yüzyılı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle Türkiye Yüzyılı kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini tesis etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı, fanatizmin yerine insani değerleri ve hakkı teslim etmenin öne çıktığı dönemin adıdır. Bu vizyona sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.