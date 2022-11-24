Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

- AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş:- "Kovid-19 sürecinde 100 binden fazla vatandaşın ülkemize dönmek istemesi, sağlık hizmetinde ve sosyal devlet olma anlamında Türkiye'nin dünyadaki konumunu göstermektedir"- MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu:- "Devasa hizmetler ve yeni adımlarla ülkemiz dünyada sağlık hizmetlerinde lider ülkelerden biri haline gelmiştir"- CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu:- "2023'te şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak 46 milyar aktarılacak. Bu, zaten finanse edilmeyen sağlık sistemini iyice çıkmazın içine sokmuştur"

TBMM (AA) - AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Kovid-19 sürecinde 100 binden fazla vatandaşın ülkemize dönmek istemesi sağlık hizmetinde ve sosyal devlet olma anlamında Türkiye'nin dünyadaki konumunu göstermektedir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, dünyanın şehir hastaneleri modelinden vazgeçtiğini savundu.

Sağlıkta dönüşüm programı ile koruyucu hekimliğin tahrip edildiğini iddia eden Bekaroğlu, sağlıkta dönüşümün en temel sorununun özelleştirme olduğunu söyledi.

İktidarın yaptığı en doğru şeyin "genel sağlık sigortası" uygulaması olduğunu dile getiren Bekaroğlu, Türkiye'nin dünyanın en yaygın genel sağlık sigortasını kurduğunu, farklı sigortaları birleştirdiğini, önemli ve doğru bir şey yaptığını belirtti.

İktidarın, hastanelerde yatak ihtiyacı olmadığı halde şehir hastanelerine yöneldiğini ifade eden Bekaroğlu, "2021 sonuna kadar 29 milyar, 2022'de 27 milyar ayrılmış. 2023'te de kira ve hizmet bedeli olarak şehir hastanelerine 46 milyar aktarılacak. Bu, zaten finanse edilmeyen sağlık sistemini iyice çıkmazın içine sokmuştur. Sağlık finanse edilirken yapılan en ciddi problemlerden bir tanesi adaletsizliktir." değerlendirmesini yaptı.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, şiddetin, kutuplaştırmanın, işsizliğin, yoksulluğun arttığı dönemlerde sağlıktan bahsetmenin çok zor olduğunu söyledi.

Türkiye nüfusunun yarısının asgari ücretle geçindiğini, insanların evlerinde içme suyu problemi yaşadığını, deterjan almakta zorlandığını ileri süren İpekyüz, "İşsizlik, yoksulluk, kötü çalışma koşulları, güvencesizlik varsa bütün hekimleri gönderseniz çözüm bulamazsınız." dedi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Sağlık Bakanlığı kaynaklarının büyük bir kısmının hastalıkların iyileştirilmesine, daha azının ise hastalıktan korunmaya harcandığını iddia etti.

AK Parti hükümetinin sağlıktan "hastane"yi anladığını ileri süren Kabukcuoğlu, "Şehir hastaneleri ülkemizin kamburudur, Sağlık Bakanlığının toplam yatak sayısının yüzde 14'ünü oluşturur. Bunun yanında tedavi edici programına ayrılan bütçenin yüzde 22'sini tüketmektedir. Bu hastanelerde hasta garantisi vardır. Şehir hastaneleri çalışsın diye devlet hastaneleri kapatıldı, daha da ötesi yıkıldı ve milletimiz 25 yıl daha hastanelerin borcunu ödeyecek." diye konuştu.

- "Sağlık hakkı, devlet güvencesinde olmalı"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, doğuştan kazanılan bir hak olan sağlığın insanlar arasında hiçbir ayrım gözetilmeden devlet güvencesi altında olması gerektiğini belirtti.

Sağlık hizmetlerine erişilebilirliği ve sağlık hizmetleri kalitesinin temini ile sürdürülebilirliğini sağlamanın hayati önemde olduğunu vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Bunu sağlamak, yeterli fiziki ve teknolojik kapasite ile sağlıkta insan gücünün ülke genelinde yeterli ve dengeli dağılımını temin edecek bir planlama, istihdam ve ücret politikasıyla yakından ilişkilidir. Bu alanların tümünde yapılan yatırımlar, oluşturulan kapasite, elde edilen başarılarla sağlanan kolaylıklar neticesinde hizmet kalitesinde ve halk sağlığının korunmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu kapsamda aile hekimliği, anne ve çocuk sağlığı, hastane ve hasta yatak sayıları, sağlık personeli, koruyucu sağlık, kurumsal yapılanma, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hasta hakları başta olmak üzere pek çok alanda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Devasa hizmetler ve yeni adımlarla ülkemiz dünyada sağlık hizmetlerinde lider ülkelerden biri haline gelmiştir."

Aksu, temel sağlık göstergelerinde sağlanan iyileştirmelerle bebek ölüm hızı ve anne ölüm oranının düştüğünü de kaydetti.

- "Filyasyon uygulamasında yüzde 99 başarı sağladık"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, sağlık yatırımları sayesinde Kovid-19 salgını döneminde sağlığa erişimde, yoğun bakım yataklarında ve ventilatör ihtiyacında bir sıkıntılı ile karşılaşılmadığını dile getirdi.

Türkiye'de filyasyon uygulamasında yüzde 99 başarı sağlandığını anlatan Güneş, "18 yaş üstü kişilerde birinci doz aşılamalarda yüzde 93,19, ikinci doz aşılamada yüzde 85,50 başarı sağladık. Hastalık sürecinde 100 binden fazla vatandaşın ülkemize dönmek istemesi sağlık hizmetinde ve sosyal devlet olma anlamında Türkiye'nin dünyadaki konumunu göstermektedir." dedi.

Sağlıkta değişim ve dönüşümle tüm vatandaşların kamu hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerden de hizmet almasına imkan sağlandığını belirten Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek, sağlık turizmine yönelik amaçları gerçekleştirmek için toplam 24 bin 953 yatak kapasiteli 19 şehir hastanesi hayata geçirildi. 24 bin 438 yatak kapasiteli 14 şehir hastanesinin yapımı ise devam etmektedir. Kamu özel iş birliği ile yapılan şehir hastanelerinin amacı eskiyen ve yeni teknolojik yapıya uygun olmayan hastanelerinin yerine daha modern hastaneler yapılırken aynı zamanda referans hastaneler oluşturmak ve gelişmekte olan sağlık turizmine altyapı hazırlığı yapmaktır. Hastaneler yeni teknolojilerle donatıldı ameliyathaneler ve yoğun bakımlar daha modern hale getirildi. Tahlil ve tetkikteki çeşitlilik ve hızlılık arttırıldı."

Güneş, sağlıktaki değişim ve dönüşüm uygulamaları sonucunda hasta memnuniyet oranının yüzde 39'dan yüzde 77'lere çıktığını söyledi.