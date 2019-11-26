Milletvekillerinin muhtaç durumda bulunma şartı aranmaksızın anne ve babaları ile 25 yaşından büyük bekar kız çocuklarına da ücretsiz sağlık hizmeti getirecek olan kanun teklifine tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Vatandaşa zam üstüne zam, vekile hala kıyak! Sağlıkta asıl kıyağı vekiller değil halkımız hakediyor! " dedi.

Milletvekillerinin bakmakla yükümlü olmadıkları, muhtaç durumda bulunmayan anne ve babaları ile 25 yaşından büyük bekar kız çocuklarına da ücretsiz sağlık hizmetini kapsayan kanun teklifi İçişleri Komisyonundan geçti. AKP milletvekillerinin hazırladıkları kanun teklifine tepki gösteren TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, "Halkımızın sağlık konusunda bu kadar sıkıntısı varken milletvekillerine 'kıyak' niteliğindeki bu teklifi kabul edemeyiz. AKP'li arkadaşlarıma sesleniyorum, sağlık alanında ücretler halkın canını bu kadar yakarken sağlıkta ücretsiz hizmeti kendimize değil halkımıza sunacak tekliflerle gelin. Vatandaşa zam üstüne zam yapan hükümet sağlık alanında ailesini halkın üstünde görecek bir uygulamada bulunamaz. Yüksek yargıdan bu işin döneceğini umuyorum. Kendimizin değil halkın vekili olalım" dedi.

Yasalaşsa da yüksek yargıdan döner

Milletvekillerinin SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığına kayıtlı vatandaşlardan daha farklı bir ayrıcalığa sahip olmaması gerektiğine vurgu yapan CHP'li Beko, bu gibi düzenlemelerin AKP iktidarları döneminde sık sık yapılmasına dikkat çekti. Beko, şunları söyledi: "Yeni vergi ve zamlarla vatandaşın belinin büküldüğü bir dönemde bu ayrıcalıklar kabul edilemez. Vekilin beyanı üzerine bakmakla yükümlülük şartına bakılmaksızın anne, baba ve 25 yaşından büyük bekar kız çocukları için sağlık hakkından yararlandırılmasının uygulanması ancak bu durumun Meclis iç denetim raporlarında kanuna aykırı olarak değerlendirilmesi üzerine bu düzenleme getirilmeye çalışılıyor. Teklifin 51. maddesiyle milletvekillerinin ödenek, yolluk ve emekliliklerini düzenleyen 3671 sayılı kanunun 4'üncü maddesine dayanılarak TBMM Başkanlık Divanı'na yönetmelik çıkarma yetkisi veriliyor. Halen eski ve yeni milletvekilleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm tedavi masrafları TBMM tarafından karşılanıyor. Düzenlemeden mevcut milletvekilleri ile 3 bin 500 eski vekil ve yüksek yargı mensuplarının anne baba ve 25 yaşından büyük bekar kız çocukları yararlanacağı söyleniyor. Ücretsiz sağlık hizmeti konusunda yeni ayrıcalık getirecek olan bu düzenleme İçişleri Komisyonu'ndan geçip genel kurul gündemine getirdiklerinde bu teklifin geçmemesi için elimden geleni yapacağım. Bu teklif yasallaşsa da, yüksek yargının bu kararı eşitlik ilkesinden bozacağına inanıyorum" diye konuştu.

Halkın milletvekili olalım

İktidarı, ekonomik sıkıntılarla boğuşan ülkenin suni konularla gündemini değiştirmeye çalışmakla eleştiren Beko, yasanın genel kuruldan geçmemesi için milletvekillerine şu çağrıda bulundu, " Aynı şekilde Yeni, eski milletvekilleri, dışarıdan atanan eski bakanlar, bir de yüksek yargı mensuplarını da kapsayan ayrıcalıkları kabul etmemeye çağırıyorum. Bakın daha önce implant, gözlük camı ve çerçevesinde, işitme cihazları bedelleri ile bozulması halinde tamir bedelleri gibi ayrıcalıklarla vatandaşın gözünde milletvekilleri olumsuz bir imaj yaratılarak hedef durumuna oturtuluyor. En son getiriler bu ayrıcalıklı teklifi hep birlikte geri çevirerek, kendimizin değil halkımızın milletvekili olalım" diye seslendi.