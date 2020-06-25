Sandıkta kaybedenler intikam peşinde

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasının İstinaf mahkemesince onanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Deniz Yücel, verilen kararın Türkiye’de adalet sisteminin sarayın baskısı ve kontrolü altında olduğunun ispatı niteliğinde bir karar olduğunu ifade ederek “ Karar hukuki dayanaktan yoksun ve siyasi bir karardır” dedi. Yücel açıklamasını şöyle sürdürdü; Ülkemiz ekonomik ve sosyal anlamda tarihinin en beceriksiz yönetiminin uygulamaları yüzünden büyük sıkıntılar yaşamakta. Ama bunlardan çok daha önemlisi adalet ve yargı sistemimizin sarayın ve iktidarın baskısı ve kontrolü altında olmasıdır. Bunun sonucu olarak da toplumun her kesiminde ve vicdanlarda kapanması zor yaralar açılmaktadır. Öyle ki, adalet arayacağınız, hakkınızı savunacağını zannettiğiniz kurumlar, maalesef geçmişte FETÖ terör örgütünün hakim ve savcılarına teslim edilmiş, şimdilerde ise iktidarın baskısı altında özgürlüğünü ve vicdanını kullanamaz bir hale gelmiştir. Bunun son örneğini de İstanbul il başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun iktidarın hedef göstermesiyle yargılanması ve ardından da verilen hapis kararının istinaf mahkemesince onanmasında yaşadık.

Senaryo çok açıktır. AKP’nin ve Genel Başkanlarının hikayesinin başladığı İstanbul’da, seçimlerin CHP tarafından kazanılmasının ve iktidarın sandıkta yaşadığı hezimetin intikamı alınmak istenmektedir. Dolayısıyla, İstanbul seçimlerinin kazanılmasındaki baş aktörlerden Sayın Kaftancıoğlu hedef tahtasına konulmuştur. İstinaf mahkemesinin kararını, tam olarak İstanbul seçimlerinin CHP tarafından kazanıldığı 23 Haziran’da açıklanması da bunun göstergesidir. Saray rejimi, yargı sistemini o kadar baskı altına almıştır ki, bu baskı sonucu mahkemeler yürütmenin etkisi altına girmiştir. İstanbul’da başlayan hikayelerinin, 23 Haziran seçimlerini CHP’nin kazanmasıyla, yine İstanbul’da biteceği korkusuna kapılan iktidarın panik ve korkuyla partimize ve Sayın Kaftancıoğlu’na saldırması, sonucu değiştirmeyecektir. Tüm baskılara ve tehditlere rağmen ülkemiz ve halkımız için, doğru bildiğimiz yolda daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

Sonuna kadar sahip çıkacağız

İktidarın yargı üzerindeki oyunlarına, liyakatsiz atamalarına, hakim ve savcılara yapılan baskılara rağmen, er ya da geç adaletin yerini bulacağını söyleyen Yücel, “ Bir korku imparatorluğu kurarak iktidarlarını koruyabilecekleri yanılgısı içinde olanlar, herhalde artık bizleri korkutamayacaklarını anlamışlardır. Ne mutlu ki halkımız da oynanan oyunların, muhalif düşüncelere ve kesimlere karşı uygulanan sindirme politikalarının farkındadır. Sandıkta başarısız olanların ve sandıktan kaçanların bu oyunlarına düşmeyecek, tıpkı Canan Kaftancıoğlu gibi bizler de tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Türkiye’ye hak ettiği yönetimi yaşatmak için artık günleri sayıyoruz. Bu yolda, bugün üstüne oyunlar oynanan ve hukuki dayanaklarla değil, siyasi baskılarla alınan kararlarla sindirilmek istenen, İstanbul il başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun sonuna kadar yanında yürüyecek ve kendisine sonuna kadar sahip çıkacağız.” dedi.