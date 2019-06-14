Sayemde vatandaşı hatırladılar

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'ın ardından Esenler'de de coşkulu kalabalıklara konuştu.

Rakiplerinin kendilerinden kopya çektiğini belirten İmamoğlu, "Kopya çekmeleri kötü bir şey değil. Çünkü daha önce vatandaşı unutmuşlardı, şimdi hatırladılar. Kopya çeksinler ama ben iyi biliyorum, millet kopyacıya bakmaz. Asalete bakar, asalete" dedi



Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'ın ardından Esenler'de de önce vatandaşları selamladı, ardından ilçe meydanında halkla buluştu. Vatandaşlar, yol boyu İmamoğlu'na yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Esenler turu sırasında, yol boyu kısa mesafelerle AK Parti stantlarının kurulması dikkat çekti. İmamoğlu, seçim otobüsüne bayrak sallayan ve siyasi anlam içeren el işareti yapan AK Partili vatandaşları selamladı. Otobüsten yapılan anonsla da AK Partili vatandaşlara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür edildi. İmamoğlu'nun içinde bulunduğu otobüs, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle Esenler Meydanı'na gecikmeli ulaşabildi. Meydanı hınca hınç dolduran binlerce vatandaş, İmamoğlu'na, "Hak, hukuk, adalet" ve "Ekrem Başkan" tezahüratlarıyla destek verdi. İmamoğlu, coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Kopyacılar beni mutlu ediyor!

"İstanbul'un her yerini kucaklayacağım. Alıştıkları siyaseti yapmayacağız. Alıştıkları dili kullanmayacağız. Temel bir sorun var. Bu şehirde, şu anki yönetim vatandaşından koptu. Üretemiyorlar. Kopya çekiyorlar, kopya. Kopya çekmeleri kötü bir şey değil. Çünkü daha önce vatandaşı unutmuşlardı, şimdi hatırladılar. Benim sayemde, bizim sayemizde hatırladılar. Çocuk demeyi unutmuşlardı, çocuk diyorlar. Kadınla ilgili hiçbir iş üretmiyorlardı, kadın diyorlar. Çevre diyorlar, yeşil alan diyorlar. Ama bu üzücü bir kopya değil. Beni mutlu ediyor. Kopya çeksinler ama ben iyi biliyorum, millet kopyacıya bakmaz. Asalete bakar, asalete."

Halk bizi sevdi

"Hep birlikte bir yerel seçim yaşadık. 31 Mart'ta halk bizi sevdi. Söylediklerimize inandı. Ortaya koyduğumuz tüm çözümlere ikna oldu ve halk, 'Siz yoruldunuz. Yönetemiyorsunuz. Bizi hissetmiyorsunuz. Hadi size güle güle' dedi. Ve bize, 'Gel buraya kardeşim. Yönet bu şehri' dedi. Biz, 18 gün söz verdiğimiz bir kısım işleri yaptıktan sonra ne yazık ki Türkiye'nin demokrasi sürecine bir avuç insan ihanet etti. Halkın emanetine ne yazık ki kumpas kurdu. Ancak, bizim insanımız demokrasi aşığıdır. Halk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyeli 100 yıl oldu, 100 yıl. Bu millet, partiler üstü bir demokrasi mücadelesi veriyor. Halk, demokrasiye olan inancını 23 Haziran'da ispat edecek. Size olan tüm sevgim ve inancımla diyorum ki, mutlaka 23 Haziran'da milletimiz, İstanbul halkı, gasp edilen emanetini sandıkta geri alacak."

Atatürk'ün projesiyim

"Türkiye'nin yeni nesil, ahlaklı bir yönetim dönemine ihtiyacı var. Yeni nesil derken, genç, enerjik, dinamik, vatandaşını hisseden, kendi insanına güvenen, eş, dost, akraba demeden vatandaşıyla üreten, ahlaklı siyaset dönemine ihtiyacı var. Şehrine özen gösteren, insanına saygı duyan, aynı zamanda erdemli yöneticilere ihtiyacı var. Kul hakkı yemeyen, kimsenin vebalini almayan ahlaklı yöneticilere ihtiyacı var. 23 Haziran'da haktan, hukuktan, adaletten yana bir yönetim olacağız. Şu an bana gösterdiğiniz sevgi, alaka, çocukların karşılıksız duyguları, gençler, kadınlar, erkekler, bütün insanlar, ailelerinizin bir parçası olarak bana gösterdiğiniz duygular, benim için Allah'ın bir lütfu. Ne mutlu bana. Diyorum ki, 'Bak, kul Ekrem; sen, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde 40 haneli bir köyde doğmuş, bu şehir seni okutmuş, daha sonra İstanbul'a gelmiş, bu ülke seni yetiştirmiş, sana imkanlar sunmuş ve 40 haneli köyden dünyanın en güzel köyüne belediye başkanı yapmış. Bunlar hiçbir ülkede görebileceğimiz şeyler değildir. Bu nedir biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu, işte tam da Cumhuriyet'in, demokrasinin projesidir. Bazıları diyor ki, o avuç insan diyor ki benim için, 'Proje'. Evet, ben bu Cumhuriyet'in, bu güzel ülkenin, Atatürk'ün projesiyim. Gurur duyuyorum."