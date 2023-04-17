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Saygılı: 14 Mayıs’ta ülkemizin kazanımlarına birlikte sahip çıkacağız

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “14 Mayıs’ta ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağımız seçimleri yapacağız. Bu kazanımları yapanlarla yıkmak isteyenler arasında bir seçim olacak. Ülkemizin kazanımlarına birlikte sahip çıkacağız” dedi

Saygılı: 14 Mayıs’ta ülkemizin kazanımlarına birlikte sahip çıkacağız
17 Nisan 2023 Pazartesi 09:46

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen ‘Hemşehri Dernekleri Buluşmaları’ iftar programında, Göçmen Dernekleri ve Federasyonları ile Konya, Aydın ve Manisa hemşehri dernek ve federasyon temsilcileri ile bir araya gelindi. Programa, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile AK Parti Milletvekili Adayları Şebnem Bursalı, Kerem Ali Sürekli, Ömür Şanlı, Nisa Alptekin, Enes Efendioğlu, Hatice Yeliz Karataş katıldı. Ramazan ayının bereketi ve huzurunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Saygılı, “Balkan toprakları yüz yıl öncesine kadar vatanımızın en nadide topraklarındandı. O bölgeye gittiğinizde bugün bile ecdadımızın izlerini görüyorsunuz. Binlerce eşsiz eser bırakmışlar. Balkanlardan Türkiye’ye gelen dedeleriniz Ekonomi Alperenleriydi. Bu topraklara, sanatkarlığı, zanaatkarlığı, sanayiciliği, el emeğini getirdiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in kuruluşunda, İzmir İktisat Kongresini düzenlerken, dedeleriniz de o kongreye katılarak ülkemizin kurulması ve kalkınmasına eşsiz katkılar sundu. Onların sahip çıkmasıyla İzmir’imiz bugünlere geldi.” diye konuştu.

O topraklar bugün de yalnız değil

Balkanlar’da yaşayanların bugün de yalnız olmadığını ifade eden Başkan Saygılı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerek Balkanlar gerekse dünyanın diğer bölgelerinde hiçbir hemşehrimiz yalnız değil. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı dünyanın bir çok bölgesinde önemli çalışmalar yürütüyor. Gençliğimin büyük bir kısmı sizin gibi sözünün eri insanlarla büyüdüm. Balkanlardaki soydaşlarımız, Konyalılar, Aydınlılar, Manisalılar, Anadolu’muzun kadim insanları mesele vatanımız, milletimiz olunca Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne kadar her zaman bir ve beraber olmuş, birlikte yekvücut hareket etmiştir. Bu topraklar sizler tarafından güçlendirildi. Güzel İzmir’imize çok emek harcadınız. Bugün de 85 milyon olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bizim davamız birlik, beraberlik, kardeşlik davasıdır. Bizim Kızılelma'mız büyük ve güçlü Türkiye'dir. Ülkemizin yükselişinin, milletimizin zenginliğinin önünde duracak hiçbir güç yoktur. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yatırım hamlelerimizi devam ettireceğiz.” dedi.

Ülkemizin kazanımlarına birlikte sahip çıkacağız

14 Mayıs seçimlerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Başkan Saygılı, “Bu seçimler, ülkemizin kazanımlarının korunması ile yıkılması arasında geçecek bir seçimdir. Bu seçim Mavi Vatan’a sahip çıkanlarla Suriye’de malum koridorun oluşturulmasını isteyenler arasındadır. Bu seçim, TOGG gibi dünyanın ilk SİHA gemisine sahip çıkanlarla SİHA projelerini durdurmak isteyenler arasında geçecek. Bu seçim, ülkemizin kazanımlarını daha ileri taşımak isteyenlerle bu kazanımları yıkmak isteyenler arasında geçecek. Güçlü ve büyük Türkiye’mizi daha aydınlık yarınlara birlik ve beraberlik içinde taşıyacağız, Türkiye Yüzyılı’nı, ‘Doğru Zaman Doğru Adam’la birlikte inşa edeceğiz.” diye konuştu.

Etiketler; #Bilal Saygılı #ak parti #izmir #seçim #14 Mayıs
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