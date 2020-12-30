Seçime hazır hale geldik!

Ankara’da yapılan Büyük Kongre’ye İzmir teşkilatı olarak katıldıklarını ve o büyük coşkuyu yaşadıklarını dile getiren DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, "Büyük Kongre ile seçimlere de hazır hale geldik. Bundan sonra yapılacak ilk seçimde DEVA Partisi olarak vatandaşlarımızın da destekleri ile Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz” dedi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) 1. Olağan Büyük Kongresi’ne İzmir Teşkilatı da tam kadro katılarak, ilk kongre heyecanını yaşadı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yaptığı konuşma ile dikkat çektiği Kongre’de DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen’de Divan Kurulu Üyesi olarak seçildi. 9 Mart 2020 tarihinde kurulan ve kısa zamanda Türk milletinin umudu haline gelen, Kongre’de “Türkiye’nin umudu Ali Babacan” sloganları ile karşılanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Bütün dertlerin, bu ülkenin devası olmak bizim boynumuzun borcudur artık” dedi. Ankara’da yapılan Büyük Kongre’ye İzmir teşkilatı olarak katıldıklarını ve o büyük coşkuyu yaşadıklarını dile getiren DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, "Pandemi döneminde olmamıza rağmen vatandaşlarımızın ilgisi ile büyümeye devam ediyoruz. Büyük Kongre ile seçimlere de hazır hale geldik. Bundan sonra yapılacak ilk seçimde DEVA Partisi olarak vatandaşlarımızın da destekleri ile Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz” dedi. Kongre’de üyelerin oyları ile Divan Kurulu Üyesi olarak seçildiğini de belirten Ösen, bundan sonraki süreçte sorumlulukların daha da arttığını, artık gece gündüz demeden DEVA’yı büyüterek, vatandaşların sorunlarının çözümü için İktidarı hedeflediklerini söyledi. Kadro hareketi olduklarını, ekip çalışmasına önem vererek büyük bir heyecan içinde çalıştıklarının altını çizen Ösen, “Bu heyecanımızı hiç kaybetmeyeceğiz. Tek mottomuz vatandaşlarımıza hizmet olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Bu politikalarla kadın cinayetleri önlenemez

Ülkemizde 24 saat içinde 3 kadının daha katledilmesi bütün Türkiye’yi ayağa kaldırırken, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen’de cinayetlere tepki gösterdi. Türkiye’de ne yazık ki kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Ösen, uygulanan bu politikalarla bu sorunun çözülmesinin mümkün olmadığını söyledi. 24 saatlik zaman dilimi içinde Aylin Sözer, Selda Taş ve Vesile Sönmez’in erkekler tarafından katledildiğini, vahşi bir şekilde öldürülen kadınlara Allahtan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileyen Ösen, “Kadına yönelik şiddet yalnızca yapılacak kanunlar ve ağırlaşan cezalarla engellenmesi mümkün değil. Failler en ağır şekilde cezalandırılmalı. Ayrıca kadınların bu şiddete maruz kalmayacağı nitelikte kanun değişiklikleri yapılarak, toplumun bu konuda eğitimi şart. Bu konuda da en büyük görev iktidara düşüyor” dedi.