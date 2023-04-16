Seferihisar'da CHP rüzgarı esti

CHP İzmir İl Başkanlığı, ‘güney çıkarması’ kapsamında, Urla İlçe Seçim Ofisi açılışının ardından 2. durak olan Seferihisar İlçe Seçim Ofisi açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, programa CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partinin 1. Bölge milletvekili adayları, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 27. Dönem İzmir milletvekili Tacettin Bayır ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Açılışta yapılan konuşmalarda ana muhalefet partisi temsilcilerinin eleştiri oklarının hedefi iktidar olurken CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, ‘genç işsizliğin son bulması’ için söz verdi.



ASLANOĞLU: GENÇLERİN HAKKINI GERİYE KILIÇDAROĞLU VERECEK



Programda genç işsizliğe dikkat çeken CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, “Sizlerle sohbet etmeye, sorunları anlatmaya ve onlara CHP’nin çözüm önerilerini milletvekili adaylarımızla tek tek anlatmaya geldik. Bugün buraya gelirken coşkulu gençlerimiz vardı. O enerjiyi tüm İzmir’e yaymaya geldik. Gençlerimizin derdi büyük. 21 yıldır işsizlikle sınadılar gençleri, umutlarını çaldılar. Gençlerimizi umudunu yurt dışında bulur hale geldiler. Her yere kendi adamlarını doldurmak istediler, gençlerimiz işsiz kaldılar. Geçen hafta İzmir Balkan Göçmenleri Derneği’nden bir kızımız yanıma geldi ve ‘Ben sınavda Türkiye 9.su oldum ama beni mülakatta elediler. Kendi adamlarını sokmak için bizim hakkımızı çaldılar’ dedi. Bu hakları geriye Kılıçdaroğlu verecek. Haklarımızı geri verebilmesi için, gençlerin bu hakları söke söke alabilmesi için ilk önce bizler Sayın Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkü’ne göndermemiz gerekiyor. 15 Mayıs sabahı ülkemiz aydınlığa ulaşacak. Ama bunların yalanları bitmiyor. Bizi ayrıştırmak ve kutuplaştırmak istiyorlar. O yüzden bu yalanları. 6 parti sizlerle kucaklaşmaya ve toplumu bir araya getirmeye geliyor. 15 Mayıs sabahı hep birlikte türküler söylemeye başlayacağız” dedi.





SOYER: HARAMİ ve ASALAKLARI MEMLEKETİN SIRTINDAN AYIKLAMALIYIZ



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise "14 sene önce 2009’da aday olduğumuzda ‘Bu Seferihisar istiridye içinde bir ince. Ama kimse bilmiyor bunu. Bizim Seferihisar’ın bir inci olduğunu tüm dünyaya göstermemiz lazım’ demişti. Seferihisar bunu değil çok daha fazlasını hak ediyor. 10 yıl bunu yapmaya çalıştım Seferihisar’da. 4 yıldır da İzmir için aynını yapıyorum. İzmir Türkiye’nin incisi. Bu yoksulluk işsizlik, sefalet kader değil. Bu memlekette zengin kaynaklarımızın ürettiği refah adil paylaştırılırsa bu topraklarda herkes güle oynaya, huzurla hayatını sürdürebilir. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olabiliriz. Biz bunu biliyoruz. Kavgamız, mücadelemiz bununla. O yüzden 2009’da kampanyanın son günü ‘hırsızlar ve haramilerle aramızda bir çizgi var. Onun dışında hep beraber bir bütün olacağız’ demiştim. 14 yıldır hırsızlarla haramilerle hiç yorulmadan mücadeleye devam ediyoruz. Göreceksiniz bu melektin ürettiği refah, herkese yetecek kadar çok. Ama hırsızları ve haramileri ayıklamamız lazım. Hırsızlardan, haramilerden ve asalaklardan… Onların memleketin sırtından ayıklamamız lazım. Göreceksiniz. 1 aydan az kaldı. herkes çalışacak. Herkes eğer 1 kişi inanmıyorsa onu inandırmaya çalışacak” dedi.



YETİŞKİN: SİZİ EN AZ YÜZDE 75’LERLE GÖNDERECEĞİZ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise “Bu seçimin başka bir seçim olduğunu biliyorduk. Ama böylesine farklı olacağını bilmiyorduk. Yıllardır her seçin öncesi kapı kapı köy köy geziyoruz. Orhanlı’da JES’lere karşı beraber mücadele ettiğimiz köylü, Sığacık Pazarlarında tezgah açan üretici kadın da, enginar üreten üretici de ‘Yeter artık. Dayanacak gücümüz kalmadı’ diyor. Yalnızca onlar değil. Milyonlarca insan her ün artan fiyatlardan, borç içinde olmaktan, üniversite mezunu gençlerin iş bulamamasından artık bıktı. Kimse bugünleri Atatürk’ün laik demokratik Türkiye’sine yakıştıramıyor. Fakat tek bir şey umut veriyor. O da gözlerdeki değişim ışığı. ‘Bu sefer bitecek Sana söz bu son’ diyorlar. Herhangi bir yere gittiğimizde kimse ye bir ley anlatmamıza gerek kalmıyor. Halk bizi cesaretlendiriyor. Artık bıktık. Adaletsizlikten, eşitsizlikten, baskıdan, kavgadan bıktık diyorlar. Daha fazla yoksulluk vaat eden iktidar öyle ya da böyle gidecek. Bize bahar vaat eden bir iktidar gelecek. Bugün Seferihisar’da yalnızca bir seçim bürosu açılışı yapmıyoruz. Bugün burada geleceğimiz kurtarmak için buluşacağımız bir mücadele noktası açıyoruz. Gelin, bugün bir söz verelim. Millet İttifakı, Seferihisar’da tarihinin oyunu alacak. Sizi en az yüzde 75’lerle göndereceğiz milletin meclisine" diye konuştu.

ALÇAY: CUMHURBAŞKANIMIZIN OYUNU YÜZDE 80’LERE TAŞIYOR MUYUZ?

Milletvekili adayı Fulya Alçay ise Belediye Başkanı Yetişki'nin yüzde 75 hedefinin üstüne çıktı. Alçay, “Sizler daha önce bir söz verdiniz ve bunu tuttunuz. 2019’da rekor oyla Sayın Tunç Soyer’i aranızdan çıkardınız. Sizlerden yine bir söz istiyorum. Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin’in hedefini büyütmek istiyorum. Artık yalnız değiliz, yanımızda ittifak ortaklarımız var. Cumhurbaşkanımızın oyunu yüzde 80’lere taşıyor muyuz” ifadelerini kullandı.