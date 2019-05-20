Şehit ve gazi aileleriyle iftar

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Karabağlar’da şehit ve gazi ailelerinin onuruna verilen iftar yemeğine katıldı. Bölünmez Çankırı, devletin tüm imkanları ile her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu ve onların her türlü isteğini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Karabağlar Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı. Kaymakamlığın ilçede bulunan Şehit ve Gazi Ailelerinin onuruna verdiği iftara ev sahibi Karabağlar İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği’nin yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar’da bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları ve daire amirleri de katılım gösterdi.

İlelebet yaşatacağız

İftar programında şehit ve gazi yakınlarına seslenen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Türkiye’yi terör örgütleri aracılığıyla, terör eylemleriyle, teröristlerle terbiye edeceğini, istediği şekilde yönlendireceğini sananların boşuna mücadele ettiğinin altını çizerek, “Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir. İşte bugün burada şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikteyiz. Toprağa verdiğimiz her şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her kardeşimiz, devlet ve millet olarak varlığımızın, birliğimizin, geleceğimizin adeta birer mührü, birer kilidi gibidir. Biz şehitlerimizi, hatıralarını inşallah ilelebet yaşatacağız. Ama bu insanlık dışı eylemleri yapan teröristler sadece ve sadece nefretle, lanetle, tiksintiyle anılacaktır” diye konuştu.

Kahramanlık destanı

Bölünmez Çankırı, şehit ve gazilerin, ülke için yaptıkları fedakârlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimelerin yetmeyeceğini dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Onlar sahurlarda, iftarlarda kandiller yansın, teravihlerde kubbeler Allah kelamıyla inlesin diye canlarını feda ettiler. Onlar Sultanahmet’te, Hacıbayram’da, Süleymaniye’de, Diyarbakır Ulu Camii’nde bayram sabahları hiç eksik olmasın diye şehit oldular. Bu durum bin yıl önce, yüz yıl önce nasılsa, bugün de öyle. Bugün de askerimiz, polisimiz, köy korucumuz tam bir seferberlik ruhuyla Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde terör örgütüne ve örgütün ipini elinde tutan şer odaklarına karşı büyük bir kahramanlık destanı yazıyor. Sizin evlatlarınız, eşleriniz, yakınlarınız, Türkiye’nin yeni istiklal mücadelesini adım adım zafere taşıyor. Onlar bizim vatanımızı parçalamak isteyenlere karşı birlik ve beraberliğimizi kanlarıyla ve canlarıyla tescil ediyor. Rabbim hepsinden razı olsun.”

Yanınızdayız

Bölünmez Çankırı, ülkemizin ağırlıkla doğu ve güneydoğu bölgelerinde gerçekleşen terör örgütüne yönelik operasyonlarda yahut kalleşçe hazırlanan tuzaklarda şehit düşen tüm askerlere ve emniyet güçlerine Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilediğini belirterek, Gazilere ise minnet duygularını ifade etti. Bölünmez Çankırı, devletin tüm imkânları ile her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu ve onların her türlü isteğini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Yükümlüyüz

Karabağlar İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği de konuşmasında şehit ve gazi ailelerinin vatanın ve şehitlerin emanetleri olduğunu dile getirerek, “Bizler de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Sizlerin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız" dedi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti.