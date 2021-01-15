Selçuk Özdağ'a silahlı saldırı!

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı saldırı düzenlendi

Gelişmeyi Twitter hesabında duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur" dedi.

Temurci, "Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

DAVUTOĞLU: OLAYIN DETAYLARINI ARAŞTIRIYORUZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Davutoğlu, "Selçuk Özdağ, evinden çıktığı sırada planlı ve silahlı bir saldırıya uğramıştır. Olayın detaylarını araştırıyoruz. Eğer bir siyasi evinin önünde silahlı bir kaç kişinin saldırısına uğramışsa bunun hiçbir izahı olamaz, bu açık bir terör faaliyetidir. Gerekenin yapılmasını herkesten bekleriz" ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliğince Twitter'dan yapılan açıklamada ise, "26'ıncı Dönem Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ, ikametgahının önünde fiziki saldırıya uğramış olup, hastanede tedavi altına alınmıştır. Saldırganların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.