Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu Sengel dönemi

Büyük bir katılımla mazbatasını alan Selçuk'un ilk kadın Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, daha sonra Belediye Hizmet binasına geçerek, 2014 yılında 13 oy farkla AK partiye verilen Belediyeyi Türkiye'ye örnek olacak bir devir teslim töreniyle Belediye Eski Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'dan devraldı. Başkan Sengel, belediye eski Başkanı Bakıcı'ya tüm hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek; "Bu koltuk ancak bu kadar naif ve güzel şekilde teslim edilebilirdi. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel Seçimler kapsamında en yakın rakibine rekor bir fark atarak seçimi kazanan CHP'nin Selçuk adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye'ye örnek olacak bir devir teslim töreni gerçekleştirdi. CHP Selçuk İlçe Binası önünde partililerin yanı sıra halkın da coşkusuyla karşılaşan Başkan Sengel, tüm Selçuklularla birlikte İlçe Seçim Kurulu'na yürüdü. Belediye hoparlöründen kent sokaklarına yayılan İzmir Marşı eşliğinde tüm Selçuk halkını selamlayarak yürüyen Başkan Sengel, 5 yıl boyunca kendisiyle birlikte görev yapacak parti meclis üyeleriyle birlikte Selçuk İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Alkışlarla karşılandı

Mazbata ile kendisini dışarıda bekleyen Selçuk halkını selamlayan Başkan Sengel'i Selçuk Belediye Hizmet Binası önünde görev yapan belediye personelinin alkışlarıyla karşılandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Bu koltuk belediye başkanı sıfatıyla bana verilmiş olabilir ama bu koltuk aslında hepimizin" diyerek, Selçuk'un koltuğu adını verdiği Başkanlık koltuğuna alkışlar eşliğinde oturdu.



Görevi halk verdi

Selçuk'ta ilk kez bir kadın Belediye Başkanı seçilmiş olmasından dolayı Sengel'i kutladığını ifade eden belediye eski Başkan Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; "Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Sayın Sengel, Selçuklu hemşerilerimizi için elinden geleni yapacak. Kendisi de erdemli bir şekilde, dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde, ahlaklı bir şekilde hoşgörü içerisinde çalışarak ve başararak bu yılları tamamlanacağına inancımız sonsuz. Bu görevi tevdi eden halktır. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Hiç durmadan çok çalışacağız

Bundan sonra çok çalışacaklarının altını çizen Başkan Sengel; "Mazbata benim için şunu ifade ediyor; "Bundan sonra çok çalışacaksın Filiz. Halk sana güvendi Filiz diyor. Bu mazbata diyor ki kadınlar her şeyi başarır diyor. Bu mazbata diyor ki; çocuklarımızın geleceğine köprü at Filiz diyor. Geçmişle asla uğraşma ileri bak, Selçuk'un yararına olan her şeyi gerçekleştir diyor. Biz bu görevi sadece belediye olarak değil sivil toplum örgütlerinin desteğiyle, devlerin imkanlarıyla Selçuk halkının yararına olabilecek her şeyi yapmak için çıktık yola" diye konuştu.

Darısı İstanbul'un başına

Başkan Sengel, Bakıcı'ya günün anısına plaket ve bir çiçek takdim etti. Selçuk'un yeni belediye başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel devir teslim töreninde "Darısı İstanbul'un başına" diyerek de İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na selam gönderdi.

Atatürk Anıtı'nda yemin etti

Devir teslim töreninin ardından tebrikleri kabul eden Başkan Sengel, daha sonra beraberindeki Meclis üyeleri, belediye çalışanları ve Selçuk halkıyla birlikte Atatürk Anıtı'na geçerek kızı Nefes ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende konuşan Başkan Sengel, "1930'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yerel yönetimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesinin üzerinden bunca zaman geçtikten sonra 1957'de kurulan Selçuk Belediyesi'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan dolayı gurur duyduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına verilen bu hakkı sonuna kadar, yine Ulu Önderimizin söylediği gibi açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürümek için hiç durmadan çalışacağıma onun huzurunda ant içiyorum. Sizlerin destekleriyle şahsıma verilmiş olan bu hakkı en iyi şekilde, en doğru şekilde Selçuk'a, İzmir'e ve Türkiye'ye örnek olacak şekilde yerine getireceğime de söz vererek ant içiyorum" dedi.