Serdar Sandal: Verdiğim tüm sözleri tutacağım

CHP İzmir il Başkanı Deniz Yücel, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret ederek tebrik etti. Yeni dönemde Sandal'a başarılar dileyen Yücel, "Riskli görülen Bayraklı'da güzel bir oyla kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Sandal ise, "Seçim dönemi boyunca verdiğim tüm sözleri yerine getireceğimize söz veriyorum" dedi.

CHP İzmir il Başkanı Deniz Yücel, CHP Bayraklı ilçe Başkanlığı ziyaretinin ardından yönetim kurulu üyeleri, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper ve CHP'li meclis üyeleriyle birlikte Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti.

Risk yerine rekor

İlçe ziyaretleri kapsamında CHP'nin kazandığı yerlerde örgütü ve belediyeleri ziyaret ederek, tebrik ve teşekkürlerini ilettiklerini belirten Yücel, "Kazanamadığımız yerlerde de neden kazanamadığımızı tartışmak için ilçe ziyaretlerini gerçekleştiriyoruz. Bayraklı gerçekten AKP'nin bir takım planlar kurup hesaplar yaptığı İzmir'in göbeğinde metropol ilçelerinden bir tanesidir. Bayraklı, 2009'dan beri 3. döneminde Serdar Başkan ile birlikte yine CHP'li bir belediye başkanı ile devam edecek. Bayraklı, belli kesimlerde AKP'nin göz koyduğu bizim için riskli gösterilen ilçelerdendi. Güzel bir oy oranıyla Bayraklı'yı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada hepimizin emeği, katkısı var. Geçmişte birçok kez genel başkanımız, bizler, ilçe başkanları, belediye başkanlarımız eleştirildi ama yine bu başarının en büyük payı genel başkanımızdır. Doğru adaylarla seçime girilmesinde Türkiye genelinde iyi sonuç almamızda katkısı var. Bundan sonra da bu başarıyı genele yaymak için örgütlerimizle ve yerel yöneticilerimizle birlikte durmadan çalışacağız" diye konuştu.

Tarih yazdık

Rekor oyla seçilerek Bayraklı'da Belediye Başkanı olan Sandal ise, "Bu rekor hepimizin başarısıdır. Bayraklı'da bir tarihi hep birlikte yazdık. Ben il başkanımıza bize verdikleri desteklerden dolayı, yanımızdan hiç ayrılmayan ilçe başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Parti rozetimi çıkarmayacağım fakat seçim dönemi boyunca verdiğim tüm sözleri yerine getireceğimize söz veriyorum. Örgütümüzle birlikte çalışacağız. Bu görüntü Bayraklı'nın özlediği bir görüntüydü. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.