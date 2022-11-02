Sertel'den RTÜK tepkisi: 771 kişi sadece 6 kanalı izliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, RTÜK'te 771 kişinin çalıştığını, bu 771 kişinin görevinin de sadece iktidara muhalif gördüğü altı kanalı izlediğini söyledi. Sertel, "Bakın, 771 kişi RTÜK'te görev görüyor. 771 kişi; Halk TV'yi izliyor, TELE1'i izliyor, KRT'yi izliyor, FOX TV'yi izliyor, Flash Haber'i izliyor, TV5'i izliyor. RTÜK 2022 yılının ilk 9 ayında bu kanallara toplam 38 ceza olmak üzere 11.5 milyon TL ceza kesti" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İYİ Parti'nin RTÜK'ün aldığı tartışmalı kararlarla ilgili verdiği grup önerisi üzerine CHP grubu adına söz aldı. RTÜK'te boş bulunan üyeliğin tartışmalı ve dolambaçlı bir şekilde AKP'ye verilmesini eleştiren Atila Sertel, "Siyaseten gaspçısınız, hak yiyorsunuz, hukuk çiğniyorsunuz" diye konuştu.

"8 DAİRE BAŞKANI 46 BAŞKAN YARDIMCISI VAR"

RTÜK'te 8 daire başkanı ve bunlara bağlı 46 daire başkan yardımcısının görev yaptığını açıklayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şöyle devam etti:

"RTÜK'le siz medyayı, televizyonları, radyoları dizayn ediyorsunuz, cezalandırıyorsunuz, onları susturmak için varsınız ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olmaktan çıkardınız. O, televizyon ve yayıncılığın kurum ve kurallarıyla birlikte yayınını sağlayan bir kuruldu fakat siz bunu 'Recep Tayyip Üst Kurulu' yaptınız; hem kadro olarak yaptınız hem de cezalarınızla yaptınız. Bakın, 771 kişi RTÜK'te görev görüyor, 771 kişi. RTÜK'te üst kurulun dışında 8 daire başkanı var, 46 daire başkan yardımcısı var. 9 kişiye bir daire başkanı, daire başkan yardımcısı düşüyor ve her biri 19 bin lira aylık maaş alıyor asgaride, temelde. Siz orayı bir kadro yığını hâline getirdiniz ve izlediğiniz kanallar, 771 kişinin izlediği kanalları söyleyeyim ben size: Halk TV'yi izliyor, TELE1'i izliyor, KRT'yi izliyor, FOX TV'yi izliyor, Flash Haber'i izliyor, TV5'i izliyor. Nereden biliyorsun Atila Sertel'in bunları izlediğini, bu kanalları nereden çıkarıyorsun? Ebubekir Şahin böyle yapıyor diye nasıl bunları söylüyorsun diyebilirsiniz, söylüyorum. Yazdıkları cezalardan belli. Bakın, Halk TV'ye 1 Ocak ile 15 Eylül arasında dokuz ayda yazılan ceza sayısı 14. Tele1'e yazılan ceza sayısı 11, KRT'ye yazılan ceza sayısı 5, FOX TV'ye 4, daha dün açılan Flash Haber'e 4 ceza yazılmış ve toplamda 11,5 milyon TL ceza yazılmış."

"SİZDE VİCDAN VAR MI?"

RTÜK'ün iktidarı eleştiren kanallara ceza yağdırırken, yandaş kanalları görmezden geldiğini ifade eden Atila Sertel, A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TVNET, Akit TV gibi kanallara hiç ceza verilmediğini vurguladı. AKP sıralarına seslenen Sertel, "Sizde vicdan var mı Allah aşkına, siz bir kendi vicdanınıza sorun. Sabahtan akşama Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na en ağır hakaretleri yağdıran ve en ağır hakaretleri yapan kanallara bir ceza yazılmazken Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle RTÜK Başkanı kendini mahkeme yerine koyup Zehra Hanım ve Sayın Albayrak adına Halk TV'ye ceza yazıyor. Siz öyle bir vicdansızsınız ki siyasilerin söylediği laflardan dolayı bile televizyonlara ceza yazıyorsunuz" diye konuştu.