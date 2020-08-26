Sertel kamyoncuları dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Kamyon ve Kamyonetçiler Odası’nı ziyaret etti. Başkan Ali Topal ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Atila Sertel, sorunları dinledi, çözüm için yardıma hazır olduğunu söyledi

Çok sayıda olmasına rağmen sorunlarını üç ana başlıkta sıralayabileceklerini ifade eden İzmir Kamyon ve Kamyonetçiler Odası Başkanı Ali Topal, “Yaş sınırlaması, takograf ve korsan çalışanlar üç ana sorunumuz. Çözüm istiyoruz, çözüm bekliyoruz” dedi.

65 yaş üzeri kişilerin ticari araç kullanmasının yasak olduğunu belirten Topal, gerekli tüm testlerden geçerek 65 yaş üzeri kişilerin en iyi bildikleri işi yapmaya devam etmelerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Sorunlarımız çözülsün

İzmir Kamyon ve Kamyonetçiler Odası Başkanı Ali Topal, şöyle devam etti:

“65 yaş üzeri kişilerin kamyon, kamyonet gibi ticari araç kullanamaması büyük sıkıntı. Biz bunun için çözüm aradık. Hükümete çözüm sunduk. Ama bir sonuca ulaşamadık. En verimli, en tecrübeli olduğu dönemde arkadaşlarımızın kızağa çekilmesi bize çok doğru gelmiyor. 65 yaş üzeri arkadaşlarımız her yıl tam teşekküllü hastaneden rapor alsın. Tüm testlerden geçsin. Herhangi bir sorunu yoksa da işini yapmaya devam etsin. Biz bunu istiyoruz.”

Kamyoncuların büyük tepkisini çeken dijital takograf zorunluluğunun ertelendiğini ancak kalıcı bir çözüm üretilemediğini dile getiren Ali Topal, “Birçok ülkede kullanılan bu sistem ülkemizde de olsun ancak sitemin işlemesini sağlayacak altyapı da yapılsın. Şoföre ‘4 saatte bir dinlen’ deniliyor ancak şoförlerin 4 saatte bir dinlenebileceği alanlar oluşturulmuyor. Önce altyapı sağlansın sonra takograf zorunluluğu başlatılsın” dedi.

Bir diğer sorunlarının da şehiriçi kayıtsız çalışan korsan araçlar olduğunu anlatan İzmir Kamyon ve Kamyoncular Odası Başkanı Ali Topal, belediyelerin ve diğer kamu kurumlarının taşerona yaptırdıkları işlerde araçların tüm belgelerinin tam ve oda kaydı olmasının yasal bir zorunluluk olduğunu söyledi.

