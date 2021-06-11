Sertel: TCDD’nin arsalarına parsel parsel çökmüşler!

TBMM KİT Üst Komisyonu’nda TCDD ve bağlı ortaklarının bilanço ve hesapları görüşüldü. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda kurumun taşınmaz ve kira alacaklarına karşı duyarsızlığını eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu sözcüsü Atila Sertel, kurum yetkililerinden hesap sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu CHP Grubu sözcüsü Atila Sertel, “TCDD’nin İstanbul Hadımköy ve Ömerli Mahallesi’ndeki 100 ila 2500 metrekare arasında değişen 107 parselinden 106’sına üçüncü şahıslar günümüz tabiriyle çökmüş durumda. Bu arsaların üzerine 1 adet benzin istasyonu ve 104 adet fabrika üçüncü şahıslar tarafından yapılmış. TCDD ise eli kolu bağlı olarak işgalcileri seyrediyor” dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, sanayi ve ticaret alanında bulunan toplamda 113 bin metrekarelik TCDD arsalarının başkaları tarafından işgal edilmesini ve bu konuda girişimde bulunulmamasını eleştirerek, “İşgal edilirken Devlet Demiryollarının Genel Müdürlüğü neredeydi?” diye sordu.

MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDE

TCDD’nin gayrimenkul zengini ancak kira fakiri olduğunu vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şu bilgileri verdi:

“Sayıştay raporuna göre TCDD’nin mülkiyetinde olan İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi 4975 parsel sayılı 56 bin 33 m² yüzölçümlü taşınmaz ile Ömerli Mahallesi 743 parsel sayılı 56 bin 904 m² yüzölçümlü taşınmaz, sanayi ve ticaret alanı olarak 107 parsele dönüştürülmüş. İmar uygulaması sonucu oluşan 107 parselden 106’sında üçüncü şahıslara ait yapılar bulunuyor. TCDD’ye ait bu parsellerin üzerlerinde üçüncü şahıslara ait 1 adet benzin istasyonu, 104 adet fabrika var ancak TCDD bu kişileri çıkaramıyor. Bu fabrikaları nasıl kurdular, nasıl yaptılar? Yani buralar nasıl işgal edildi? İşgal edilirken Devlet Demiryollarının Genel Müdürlüğü neredeydi? Şaşırmamak elde değil. 2018 yılında yapılan değerlemeye göre bahse konu parsellerin 3 yıl önceki değeri 168 milyon TL. Gelin görün ki TCDD ne bu kişileri çıkarabiliyor, ne de arsaları satabiliyor.”

ANKARA DEMİRSPOR’A İHALESİZ KIYAK

TCDD’nin arazilerini yok pahasına kullananlardan birinin de Ankara Demirspor olduğu bilgisini veren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ankara Demirspor’a ihalesiz olarak düşük rakamlara kiralanan İstanbul, Ankara ve İzmir’deki arsaların üçüncü şahıslar tarafından otopark olarak işletildiğini söyledi. TCDD’nin arsalarını sözleşme şartlarına aykırı olarak üçüncü şahıslara otopark olarak kiralayan Ankara Demirspor’un yüksek meblağlı paralar kazanmasına rağmen TCDD’ye olan kira borçlarını da ödemediğini ifade eden Sertel, şöyle devam etti:

“İstanbul’da Sirkeci, Kadıköy Haydarpaşa mevki, Pendik, Söğütlüçeşme, Ankara ve İzmir’deki arsalar Ankara Demirspor Kulübü’ne ihalesiz kiralanıyor. Kulübe sosyal amaçlı kullanım gerekçesiyle ihalesiz olarak kiralanan arsalar otopark olarak başka kişi veya kuruluşlara veriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’in işlek yerlerindeki bu otoparklar adeta para basarken Ankara Demirspor Kulübü, TCDD’ye olan kira borçlarını ise ödemiyor. 2019 yılı itibarıyla Ankara Demirspor’un TCDD’ye olan birikmiş kira borçları 3 milyon 600 bin lirayı bulmuş durumda. Ankara Demirspor ne yazık ki Devlet Demir Yollarının arsalarına çökmüş, kiralamış, işletmiş, para kazanmış fakat kuruma 1 lira vermemiştir. Sayıştay burada diyor ki: ‘Sizin elinize geçen imkânla bu koşulları yani ihalesiz olarak kiraya verilen taşınmazlarla ilgili sözleşmelerin fesih koşulları oluşmasına rağmen siz bunu feshetmiyorsunuz.’ Yani Adana Demirspor'a verseniz anlarım, hani, Süper Lig'e yükseldiler, bir başarı da var, bir yükseliş de var. Yine Türkiye’nin ilk kulüplerinden Eskişehir Demirspor var. Adında demir olan bu iki kulübe hiçbir şey yok. Bir kuruma ayrıcalık yapılması, Sayıştay’ın ve bizlerin tüm ikazlarına rağmen ranta göz yumulması kabul edilemez.”

BULGARLAR DA BORÇ TAKTI

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Bulgar taşımacılık şirketlerinin de TCDD’nin Kapıkule Sınır Mübadele Garı’ndaki binalarını kiraladığını ve kira ödemediğini belirterek, Genel Müdür Ali İhsan Uygun’a Bulgarlardaki kira alacaklarının tahsil edilip edilmediğini de sordu. Sertel, “Uluslararası sözleşme kapsamında Bulgaristan taşımacı kuruluşlarına kiraya verilen taşınmazların kira alacakları 2019 yılı itibarıyla 165 bin 248 Euro’yu bulmuş. Bu şirketler kiranın yanında ısınma, aydınlatma, elektrik, su gibi giderlerini de ödememiş. Şimdi, ben 2019 yılı itibarıyla 165 bin 248 avroya ulaşan kira ve giderlerin tahsil edilip edilmediğini soruyorum. Bu Bulgar taşımacılardan bugüne kadar kurumun ne kadar alacağı var, onu soruyorum. Kirasını ödemeyen Bulgar taşımacılar hâlen Devlet Demiryollarının kiracısı mı ya da çıkardınız mı, nedir” diye konuştu.

LİMANDA 12 DÖNÜMLÜK ALAN BEDELSİZ KULLANILIYOR

Mersin Limanı’nın özelleştirilmesinden sonra özelleştirme dışında kalan 12 dönümlük bir alanın özel bir şirket tarafından kullanılmaya devam ettiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şöyle dedi:

“Bir göz yumma da Mersin’de karşımıza çıkıyor. Sayıştay, mülkiyeti TCDD’ye ait olan ve Mersin Limanı devir sözleşmesi dışında bulunan alanın, bedelsiz olarak kullandırıldığını tespit etmiş. İşletici hem burayı kullanıyor hem de bu alandan gelir elde ediyor. TCDD ise bu alandan ne kira alıyor, ne kullanan şirketi çıkarma girişiminde bulunuyor, ne de gelirden pay elde ediyor. Yalnızca seyrediyor.”