Serter: "İzmir'i unutan iktidar, Türkiye'yi unutmuş demektir"

İzmir Milletvekili Bedri Serter'den, TBMM'de görüşülmeye başlanacak olan 2020 bütçesi öncesi 'İzmir'i unutmayın' çağrısı geldi.

İzmir'in izlerinin geçen yıl bütçede neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirten Serter, "Bu sene sunulacak bütçede umuyorum İzmir, her alanda daha fazla destek almalıdır. İzmir üvey evlat değildir! İzmir'in unutulmasına, görmemezlikten gelinmesine izin vermeyeceğiz. İzmir'i unutan iktidar, Türkiye'yi unutmuş demektir" dedi. "İktidar, İzmir'in duyarlı oda ve derneklerine kulak vermeli" Serter, İzmir'in çözüm bekleyen sorunlarının adresinin halkın yüzde 90'ından fazlasını temsil eden TBMM'de olduğunu hatırlattı ve "Bütçe sarayın değil, halkın bütçesidir. Saraya ayrılan payların gün geçtikçe arttığı, örtülü ödeneğin 4 milyar 805 milyondan 5 milyar 410 milyona çıktığı bir bütçede memura verdiğiniz zam sadece yüzde 4. Artık yeter, halktan almayın, halka verin!" dedi.

Serter, 2020 bütçesinden İzmir'in beklentilerini ise şu şekilde sıraladı:

İzmir'in en önemli sorunlarından olan kaçak göçmen sorununun çözülmesi ve kıyıların güvenliğinin sağlanma noktasında İzmir'e daha bütçe ayrılmalı.

İzmir'de yaşayan mültecilerin yaşam koşullarını güçlendirme anlamında İçişleri Bakanlığı'nı ciddi bütçe ayırmaya davet ediyorum.

Sanayi 4.0'a geçmek için İzmir'in sanayi altyapısını güçlendirmek için bütçe ayrılmalı.

İzmir'in sanayicilerine ara eleman sağlama ve kalifiye eleman sağlama noktasında gereken eğitim için bütçe ayrılmalı.

Teknik meslek liseleri çoğaltılmalı ve çocuklarımızın orada okumasını özendirmek için çalışmalar yapılmalı, bunun için eğitim bütçesi ayrılmalı.

Sosyal Hizmetler noktasında var olan ihtiyaçların giderilmesi için, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması noktasında gerekli politikaların uygulanması için bütçe ayrılmalı.

İzmir'in temel kültür ve sanat alanındaki ihtiyaçlarını karşılama ve fiziki altyapıyı geliştirme için bütçe ayrılmalı.

İzmir'in tarihi şehirlerini, kültürel mirasını koruma, restore etme ve bunu turizme sunma noktasında gereken bütçeler ayrılmalı.

Şehir hastanesinin gerekli insan kaynağına, gerekli tıbbi malzeme ve altyapıya kavuşması için gereken çalışmaların eksiksiz yapılması için devletin üzerine düşen görevleri yapması için bütçe ayrılmalı.

Şehir hastanesine İzmir'in her yerinden ulaşım sağlamak için bütçe ayrılmalı.

İzmir'in enerji altyapısını güçlendirmek için bütçe ayrılmalı.

İzmir'in çevre yollarının genişletilmesi, yenilenmesi ve yeni planlamalarının yapılabilmesi için bütçe ayrılmalı.

İzmir'in yanan ormanlarının yerine yeni ormanlar yapmak, yeşillendirme çalışmalarının doğasına uygun bir şekilde yapılması için bütçe ayrılmalı.

İzmir'de özellikle imar affı sonrası yasal statüye kavuşup kaçak olan binalarının güçlendirilmesi veya yıkılıp kentsel dönüşümünün yerinde sağlanması için bütçe ayrılmalı.

İzmir'in karşı karşıya kaldığı çevre kirliliğinin sona ermesi için bütçe ayırın.

İzmir'in sanayi tesislerinin yaşama alanlarından uzak tutulması için gerekli çalışmaların yapılması için bütçe ayrılmalı.

İzmir'in gastronomi, kongre ve kruvaziyer turizminin gelişmesi için devlet bütçesinden pay ayrılmalı.

İzmir'in yerel ürünlerinin yerel üreticiler tarafından üretilmesi için gerekli bütçeler ayrılmalı.

İzmir'in yerel ürünlerinin geliştirilmesi, üretimlerinin daha fazla teşvik edilmesi için bütçe ayrılmalı.

İzmir Limanı'nın altyapısının güçlendirilmesi ve ticaret kapasitesinin arttırılması için bütçe ayrılmalı.