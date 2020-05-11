Seyahat yasağı mağdur ediyor

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat yasağından dolayı mağduriyet yaşayan ve evlerine dönemeyen vatandaşların sesinin duyulması için bir açıklama yaptı.

Başevirgen yaptığı açıklamada, "Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk olarak 3 Nisan tarihinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlanan giriş çıkış yasağı 19 Nisan tarihinde 15 gün daha uzatıldı. Son olarak 3 Mayıs tarihinde sona eren giriş çıkış yasağı için 4 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısı nedeniyle bir günlük uzatma daha yapıldı. Kabine toplantısının ardından 7 şehire giriş çıkış yasağı kaldırıldı, geri kalan 24 şehir için ise giriş çıkış yasağı sürdürüldü." dedi.

Başevirgen, herhangi bir nedenle ikamet ettikleri şehirlerden ayrılan fakat alınan seyahat yasağı kararı ile gittikleri illerde kalmak zorunda olan vatandaşların büyük mağduriyetler yaşadığını ifade ederek, e-devlet üzerinden yapılan başvuruların neredeyse hepsine ret cevabı verildiğini, 199 numaralı seyahat izin telefon hattını arayan vatandaşların ise muhatap bulamadığını söyledi.

Uygulanan seyahat yasağının en çok 65 yaş üzeri vatandaşları, öğrencileri ve geçimlik tarım yapan çiftçileri etkilediğini ifade eden Bekir Başevirgen, "65 yaş üstü vatandaşlarımız zaten sürekli karantina halindeler. Sokağa çıkmaları yasak.

Kalacak yer sıkıntısı veya başka bir ilde yaşamak zorunda kalmanın yarattığı ekonomik sıkıntı nedeniyle 65 yaş grubunun, seyahat yasağı öncesi ikametgahı dışında olanların asıl ikamegahına dönüşleri için belli kurallar ve belli bir süre tanınarak bu mecburi ikametten kurtulmaları sağlanmalıdır." dedi.

Öğrenciler Ortada Kaldı

Başka illerdeki üniversitelerde okuyan ve ailelerinin yanına gitmiş olan öğrencilerin büyük sıkıntı içinde olduğunu belirten Başevirgen, " Sınav zamanı yaklaşan öğrenciler eşyalarını, kitaplarını alamıyor. Yurt ve ev kirası ödemeleri devam eden veya bu yerleri boşaltmak zorunda olan öğrencilerin bu sorunlarına çözüm bulunması, ailelerinin yanına dönemeyen çocukların dönüşlerinde kolaylık sağlanması gerek." dedi.

Olan Yine Çiftçiye Oldu

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, seyahat yasağından en çok mağdur olan bir diğer kesimin de geçimlik tarımla uğraşanlar olduğunu belirterek ikametgah adreslerine gidemeyen, bahçecilik ve küçük tarım yaparak köyde yaşayan insanları büyükşehirde "rehin" tutmanın son derece yanlış olduğunu söyledi. Ekonomik olarak iktidar tarafından desteklenmeyen küçük çiftçilerin, bir de ekmek kapılarına ulaşmasının engellendiğini ifade eden Bekir Başevirgen,

"Köylerde yaşayan ve geçimlik tarımla uğraşan, sadece kendisini doyuracak kadar tarla ekip biçen çiftçilerimiz, ÇKS sistemine kayıtlı olmadıkları için seyahat izin belgesi alamıyorlar. Tarlaları, bahçeleri hatta tarladaki mahsulleri başı boş kaldı. Zaten para kazanamıyorlardı, şimdi ellerindekinden de oldular." dedi.

Seyahat yasağı gelmeden önce başka şehirde bulunup mağdur olanlara izin verilmesi gerektiğini söyleyen Bekir Başevirgen, vatandaşların e-devlet üzerinden alacakları ikametgah belgelerini ibraz etmelerinin,

seyahat izin belgesi alabilmeleri için yeterli olması gerektiğini ve otobüslerle seyahat edeceklere sosyal mesafe şartı getirilerek maske ve eldiven temin edilmesi ve fahiş bilet fiyatlarına karşı kontrol sağlanması gerektiğini belirtti.