SİHA korkusu NATO'ya götürttü

Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları için karşı harekat gerçekleştiren Azerbaycan, cephede emin adımlarla ilerliyor. Büyük hezimete uğrayan ve SİHA'ların korkusu yüzünden savaş meydanında artık askerlerini tutamayan Ermenistan ise NATO'ya başvurup Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasına izin verilmemesini istedi

27 Eylül'den bu yana iki ülke arasında devam eden savaş, Azerbaycan'ın cephedeki üstünlüğü ile devam ediyor. Sahada Azerbaycan ordusuna karşı gelemeyen Ermenistan ise füzelerle sivillerin canını alıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu sabah yaptığı açıklamasında, "Geçici ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun saldırılarına karşı Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve birçok yerleşim yerini kurtardı. Karabağ'da Cebrail bölgesinde 13 köy işgalden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli yönünde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ermeni silahlı güçlerinden ele geçirdikleri yerlere ve silahlara ilişkin görüntüleri paylaşmıştı. SİHA'ların göz açtırmadığı Ermenistan ordusunun çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtığı görülmüştü.

Savaş uçakları düşürüldü

Ermenistan ile Azerbaycan arasında ikinci kez ateşkes anlaşması yapılırken, Ermenistan anlaşmadan kısa bir süre sonra Azerbaycan'ın kurtardığı ve sivillerin bulunduğu köylere saldırıda bulundu. Ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan ordusuna karşı savunmaya geçen Azerbaycan, Ermeni birliklerini püskürttü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamalarda, Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı ve İHA'nın düşürüldüğü bildirilmişti. Öte yandan dün, Ermenistan için stratejik öneme sahip olan Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Karabağ hiçbir zaman Azerbaycan'ın parçası olmadı ve Azerbaycan'ın toprak iddialarının uluslararası hukukta hiçbir temeli yoktur. Soykırımı önleyin ve Karabağ'ı tanıyın" ifadelerini kullandı.