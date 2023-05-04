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Sinan Oğan: Çiftçilerimiz büyük arazilerin hissedarı olacak

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Toprakları birleştirerek üretim çiftlikleri kurma planımız var. Adeta anonim şirketten hissedar olur gibi çiftçilerimiz büyük arazilerin hissedarı olacak" dedi.

Sinan Oğan: Çiftçilerimiz büyük arazilerin hissedarı olacak
04 Mayıs 2023 Perşembe 13:18

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara Yenimahalle Hipodrum Caddesi'ndeki hal esnafını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hallerin, hayat pahalılığının, Türkiye'nin gündeminin merkez noktası olduğunu belirtti.

Hayat pahalılığının sebebinin hal esnafı zannedildiğini kaydeden Oğan, karton, üretim ve nakliye giderleri nedeniyle maliyetlerin arttığını, bununla ilgili önerilerinin olduğunu kaydetti.

Üretim maliyetlerini düşürmek gerektiğini dile getiren Oğan, bunun çözümünün doğrudan tarladan geçtiğini söyledi. Bu konuyla ilgili Ata İttifakı'nın seçim beyannamesine madde koyduklarını belirten Oğan, işe Türkiye'de gübre üretiminin artırılması ve maliyetinin düşürülmesiyle başlayacaklarını belirtti.

Toprak bütünleştirme projelerinin olduğunu söyleyen Oğan, şunları kaydetti:

"Toprakları birleştirerek üretim çiftlikleri kurma planımız var. Adeta anonim şirketten hissedar olur gibi çiftçilerimiz büyük arazilerin hissedarı olacak. Üretimler orada toplu şekilde yapılacağı için biçerdöverinden traktörüne, ilaçlamasından sulamasına kadar ayrı ayrı değil tek elden yapılacağı için maliyetleri düşüreceğiz. Gübre konusunda devletin fabrika kurmasını sağlayacağız, hem de yem fabrikalarını kurmayı planlıyoruz."

Oğan, iktidara geldikleri takdirde tarım kongresini toplayacaklarını, bu kongrede de masanın bir tarafında hal esnafının, diğer tarafında da yan sanayi ve üreticinin olacağını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan #hal esnafı #sinan oğan
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