Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce’ye dönük girişimleri kınıyorum
Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce’ye dönük girişimleri kınıyorum
0
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye davet
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye davet
0
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 14 Mayıs akşamı ben başbakan olacağım
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 14 Mayıs akşamı ben başbakan olacağım
0
Destici: Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ seni sandığa gömeceğiz
Destici: Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ seni sandığa gömeceğiz
0

Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce’ye dönük girişimleri kınıyorum

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Muharrem İnce'ye geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "FETÖ metotlarıyla Muharrem İnce’ye dönük birtakım yapılan girişimleri kınadığımı ifade etmek istiyorum" dedi

Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce’ye dönük girişimleri kınıyorum
11 Mayıs 2023 Perşembe 16:14

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bir dizi ziyaret ve toplantı için Adana’ya geldi. İlk olarak Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen Oğan, hayata geçirmek istedikleri projeleri anlattı. Atatürkçülerin, Türk milliyetçilerinin ve vatanseverlerin bu ülkeyi yönetebileceğini belirten Oğan, "Bu ülkeyi yönetirken de terör örgütlerinin siyasi uzantılarına ihtiyaç duymayacaklarını buradan ilan etmek istiyorum. Bizim HDP'nin veya HÜDA PAR’ın desteğine ihtiyacımız yok. Millet İttifakı gibi HDP'ye şirin gözükmek gibi bir niyetimiz, Cumhur İttifakı gibi HÜDA PAR'a şirin gözükme gibi bir çabamız yok. Zaten Türk milletinin gönlündeyiz. Şirin gözükmek gibi bir özel çabamız yok. Ama onların terör sempatizanlarına şirin gözükmek gibi bir çabası var. Yola çıkarken, ‘Bu ülkeyi HDP ve HÜDA PAR arasına sıkıştırmayacağız’ dedik. İki ucu boplu değnek bop. Başka bir şey değil. İki ucu boplu değnek olan HDP ve HÜDA PAR meselesini Türk siyasetinden çıkaracağız. Hiç kimse kendisini bu ülkede 86-90 milyona yaklaşmış, Türk milletinin üstünde görmeyecektir. Hiç kimse kendini anahtar veya kilit görmeyecektir" dedi.

Muharrem İnce’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Oğan, "FETÖ metotlarıyla Muharrem İnce’ye dönük bir takım yapılan girişimleri kınadığımı ifade etmek istiyorum. Siyaset maalesef ki Türkiye'de farklı zeminlere çekilmeye çalışılıyor. Bunu ben son derece yanlış buluyorum. Muharrem İnce'nin de bu hadiselerle eş zamanlı olarak yaşamış olduğu sağlık sorunu sebebiyle de kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Türkiye temiz bir siyaset sayfası açmalıdır arkadaşlar. Türkiye'de temiz siyasetin zamanı gelmiştir ve biz artık temiz siyaseti konuşmalıyız. Biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi konuşmalıyız. Biz bu ülkeyi yönetirken bizim hangi inançtan, hangi etnik kökenden, hangi özel hayattan geçerek bu günlere geldiğimiz değil, bizim bu ülkeyi nasıl yöneteceğimiz önemli olmalı” diye konuştu. Toplantının ardından Toros Caddesi’nde esnaf ziyareti yapan Oğan, genç nüfus tarafından karşılandı. Oğan, onlara muzlu süt ısmarlayıp, beraber içti. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muharrem ince #fetö #sinan oğan
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Sinan Oğan, Antalya programını iptal etti
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye davet
CHP’li Nalbantoğlu'ndan TCG Anadolu çıkışı: Ordunun gemisi mi, seçim gemisi mi belli değil
CHP’li Nalbantoğlu'ndan TCG Anadolu çıkışı: Ordunun gemisi mi, seçim gemisi mi belli değil
0
Soylu: Dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı 
Soylu: Dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı 
0
Destici: Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ seni sandığa gömeceğiz
Destici: Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ seni sandığa gömeceğiz
0
AK Parti ile CHP’liler arasındaki kavgada gözaltına alınan meclis üyesi serbest bırakıldı
AK Parti ile CHP’liler arasındaki kavgada gözaltına alınan meclis üyesi serbest bırakıldı
0
İYİ Partili Bezircilioğlu izmirlilere seslendi, destek istedi
İYİ Partili Bezircilioğlu izmirlilere seslendi, destek istedi
0
MHP'li Osmanağaoğlu: İzmirli sandığa 'tıpış tıpış' değil, gümbür gümbür gidecek
MHP'li Osmanağaoğlu: İzmirli sandığa 'tıpış tıpış' değil, gümbür gümbür gidecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.