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Sinan Oğan: Kamplaşmaktan yorulan Türkiye'nin çıkış noktasıyız

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan arasında kamplaşan Türkiye’nin, zaten son 20 senedir kamplaşmaktan yorulan Türkiye’nin tek çıkış noktasıyız" dedi

Sinan Oğan: Kamplaşmaktan yorulan Türkiye'nin çıkış noktasıyız
13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:31

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Oğan ve Çelebi, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Oğan, İbrahim Çelebi ile geçmişe dayalı bir dostluğu olduğunu söyledi. Oğan, yarın yapılacak seçimin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu seçimin sükunetle, suhuletle yapılması lazım. Bize düşen bu seçimi Türk milletine ve Türk devletine yakışır bir şekilde yapmaktır. Biz bu süreç boyunca hep buna dikkat ettik. Kullandığımız dile, attığımız her adıma dikkat ettik. O sebepledir ki; zaten bu ülkenin ortak paydası olmayı başardık. Bugün Türk milliyetçileri ve Atatürkçülere baktığımızda bizi, ATA İttifakı’nı desteklediklerini görüyoruz. Bununla beraber Sayın Kılıçdaroğlu, bugün eğer 'ben seçimden çekiliyorum' derse, CHP seçmeninin ikinci tercihi biziz. Eğer Sayın Erdoğan 'seçimden çekiliyorum' derse, AK Parti seçmenleri de Cumhur İttifakı’nın da ikinci tercihi biziz. Bu, Türkiye’nin ortak paydası demektir. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan arasında kamplaşan Türkiye’nin, zaten son 20 senedir kamplaşmaktan yorulan Türkiye’nin tek çıkış noktasıyız artık" dedi.

Yeni bir siyaset dilinin konuşulmasının zamanı geldiğini belirten Oğan, "O sebeple de biz bugüne kadar sürdürdüğümüz kararlı tavrımızı bundan sonra daha da büyüyerek, daha da genişleyerek devam ettireceğiz inşallah. Bundan sonra Anavatan Partisi ile de beraber daha güçlü olacağız ve gelecek Türkiye vizyonunu hep beraber oluşturacağız. Bu seçimin sonucu ne olursa olsun, kim kazanırsa kazansın, Türkiye kazansın istiyoruz. Seçim öncesi hiç kimseyle oturup bir pazarlık içine girmedik, bizim siyaset çizgimizde böyle bir pazarlık yoktur. Biz omurgalı ve dik bir duruşla gidiyoruz. O sebeple de biz eğer ikinci tura kalırsak, zaten ikinci turun kazananı biz olacağız" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ata ittfakı #sinan oğan
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