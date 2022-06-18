Sındır: 3 ayda 30 bin esnaf iflas etti!

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bornova Doğanlar ve Mevlana Mahallelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, kahvehane toplantılarında vatandaşlarla bir araya geldi

CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen saha çalışmasına CHP İzmir İl ve Bornova İlçe örgütü yöneticileriyle birlikte katılan Sındır, "İktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde esnafımızın bankalardan, esnaf kefaletten çektiği kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Esnaf devletin ana omurgasıdır. Küçük esnafı bitirmeye çalışmaktan vazgeçin. Esnaf yoksa sokakta yaşam yok. İktidarımızda esnafı ayağa kaldıracağız, Türkiye ayağa kalkacak" dedi.

"30 BİN ESNAF İFLAS ETTİ"

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle esnafın iş hacminin düştüğünü ifade ederek sözlerine başlayan Sındır, "Esnaf ekonomik hayatın ve sosyal yaşamın olmazsa olmazıdır. Yıllardır üvey evlat muamelesi gören esnafımızın sorunları görmezden gelindi. 2022'nin sadece ilk üç ayında 30 bin esnaf iflas etti. Artan maliyetler, yükselen fiyatlar, vatandaşın düşen satın alma gücü nedeniyle müşteriler azaldı esnafımız zarar üzerine zarar etti. Bugün KOBİ'lerimizin sıfır faizli krediye ve acilen hibe desteğine ihtiyacı var. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle esnaflarımızdan yaşamlarına son verenler oldu, herkesin yüreği kanadı ama AKP iktidarı yaşanan acıları görmezden geldi. Sandık gelecek, iktidar değişecek esnafımızın yüzü işte o zaman gülecek. Söz veriyoruz; iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde esnafımızın bankalardan, esnaf kefaletten çektiği kredilerin faizlerini sıfırlayacağız" dedi.

"DÖVİZİN YÜKSELMESİNDEN KİM KARLI, KİM MEMNUN?"

Yüksek kur, ağır vergiler ve artan girdiler nedeniyle esnafın borç batağına saplandığını ifade eden Sındır, "Esnaf vergi ve kredi borçlarını ödeyemiyor, yüksek enflasyon nedeniyle sattığı malı yerine koyamıyor. Döviz durdurulamaz bir şekilde yükseliyor. Peki bu durumdan kim karlı, kim memnun? Esnaf mı? İşçi mi? Emekli mi? Sadece dolarla sözleşme yapan 5'li çete karlı. Ekonomi bakanımız utanmadan 'Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar kar ediyorlar' diyor. Görmüyor musunuz, ekonomik krize dayanamayan esnaf kepenk kapatıyor. Zengini daha zengin, fakiri daha da fakir eden bu düzen ihanet düzenidir. Yüksek kiralar, 4 katına çıkan akaryakıt giderleri, elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamlar esnafın kapısına kilit vurduruyor. Siftah yapamayan esnafın ahı var üzerinizde, ilk seçimlerde gideceksiniz" dedi.

"İŞSİZLER ORDUSU HER GÜN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR!"

CHP'nin esnafın sorunlarına eğildiğini, yaşanılan sıkıntılara ilişkin çözüm önerilerini sürekli olarak dile getirdiğini vurgulayan Sındır, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu esnafın yaşadığı sıkıntıları, sorunları aşmak için yoğun mesai yapıyor. Çözüm önerilerini yorulmadan dile getiriyor. İktidarı bir kez de Bornova'dan uyarıyoruz; küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyüme ve istihdamın arttırılmasında ekonomilerde büyük önem taşır. Eğer esnafımıza destek olunmazsa, girdi maliyetleri aşağıya çekilmezse işsizliğin azaltılmasında etkili bir rol teşkil eden esnaflarımız da işsizler ordusuna katılamaya devam edecek ve işsizler ordusu her gün büyüyecek. Esnaf devletin ana omurgasıdır. Küçük esnafı bitirmeye çalışmaktan vazgeçin. Esnaf yoksa sokakta yaşam yok. Sevgili esnaf kardeşlerim sorunlarınızı biliyoruz. İktidarımızda esnafı ayağa kaldıracağız, Türkiye ayağa kalkacak" dedi.